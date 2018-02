Miljøpartiet De Grønne har i årevis tatt til orde for å avvikle den hurtigvoksende kyllingrasen Ross 308. Kyllingen er avlet for abnorm vekst, noe som gir bein- og hjerteproblemer og store smerter. Den nye kyllingrasen vokser langsommere og har en sunnere kroppsbygning.

Det er godt å se at næringslivet prioriterer litt bedre dyrevelferd. Samtidig er det trist at stortingsflertallet gang på gang fraskriver seg dette ansvaret. Norsk kyllingproduksjon har fortsatt milevis å gå: Kyllingene lever kjempetett, med lite eller ingen tilgang på dagslys og stimuli. Denne typen dyrehold er mulig fordi politikerne tillater det.

Uverdige forhold, helt lovlig

Regjeringen fremhever dyrepoliti som det viktigste tiltaket for bedre dyrevelferd. Dyrepoliti er vel og bra, og kan hjelpe oss å avdekke enkelttilfeller av dyretragedier. Men et dyrepoliti stanser ikke de daglige dyretragediene som foregår i norske fjøs og kyllinghaller, der millioner av dyr lever under uverdige forhold, helt lovlig. Vi trenger en gjennomgang av alle forskrifter for dyrehold, for å sikre dyrs rett til å utfolde sine artstypiske behov.

Bør være en vekker

Den nye kyllingrasen bør være en vekker for andre kyllingprodusenter, men først og fremst for politikerne som stadig vender det døve øret til. Å avvikle skadelige kyllingraser, er det minste vi kan gjøre. Vi må regulere dyreholdet bedre – eller aller helst, spise færre dyr.