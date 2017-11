Norske aviser er i grunnen lite opptatt av situasjonen i norsk skole, unntaket er Klassekampen, som i flere år har hatt mange og lange artikler om skolen.

Aftenbladet har ikke hatt mye stoff om innhold og struktur i skolen. Her er (pensjonert sjefredaktør og kommentator, red.anm.) Tom Hetland unntaket, han har i engasjerte artikler analysert og drøftet både skolepolitikk og faglig innhold. Jeg er glad for at Solveig Grødem Sandelson (17. november) kanskje overtar hans rolle som pressens overvåker av utviklingen.

Rektorrollen er forandret

Den debatt som gjennom årene har vært ført i avisens spalter, er det stort sett lærerne – både aktive og pensjonerte – som har stått for, mens rektorene – som Sandelson ganske riktig påpeker – har vært forbausende (?) tause og usynlige! Betyr det at de er fornøyde med dagens skole, eller er de bare «lydige» representanter for dagens skolepolitikk? Det henger kanskje sammen med at rektorrollen er forandret. Før var hun «den fremste blant likesinnede» («primus inter pares»), nå er rektor skoleeiernes (kommunens og fylkeskommunens) forlengede arm ned og inn i skolen, og derfor lojal overfor de vedtak som fattes av skolepolitikere og – byråkrater over dem i systemet. Dette er et av poengene i Sandelsons utmerkede artikkel.

Kontroll- og styringsregime

Det andre er hennes påpekning av den ulykke det er for skolen å bli pådyttet den styringsmåte og tenkning som kalles New Public Management (NPM), som består av målstyring med et omfattende kontrollapparat og evalueringsskjemaer, krav om resultatoppnåelse og rapportering, kvalitetsvurderinger i såkalte styringsdokumenter; skolen er på vei mot et kontroll- og styringsregime!

I skrivende stund har jeg foran meg dagens RA med en spørreundersøkelse som sier at hver fjerde grunnskolelærer mener de får pålegg fra lokale skolemyndigheter som strider mot deres profesjonelle vurderinger.