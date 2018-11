Må få fullstendige profesjonsutdanninger ved UiS

Bachelorprogrammet i rettsvitenskap ved UiS er ettertraktet og hadde hele 1668 søkere høsten 2017. Universitetet i Stavanger ønsker også å tilby masterprogram i rettsvitenskap til sine studenter, det er ikke der problemet ligger. Rektor ved UiS sendte søknad til Kunnskapsdepartementet i både 2015 og 2018, men fikk avslag begge gangene.

Både fagene, forskningen, stipendiater og dyktige studenter er allerede på plass, har rektor Marit Boysen tidligere uttalt.

Grunnen til avslaget er at Kunnskapsdirektoratet har en forskrift som tilsier at Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø har enerett på å tilby mastergrad i rettsvitenskap. Universitetet selv har ingen frihet til å velge sitt eget tilbud, og de kan heller ikke konkurrere med de universitetene staten har bestemt at skal få det privilegium.

Høyres Studenter vil at UiS skal kunne opprette et studieprogram for master i rettsvitenskap.

Må flytte

Det er ingen logikk i at de som har valgt Stavanger som sin studentby, skal måtte flytte etter fullført bachelorgrad. Det er realiteten i dag. Kunnskapsdepartementet sier gjerne at studentene skal studere slik at de oppnår en grad som næringslivet har bruk for. Men masterprogrammet i rettsvitenskap vil de ikke at skal kunne tilbys i en av landets største studentbyer. Det henger ikke sammen.

Stavanger er en viktig by for næringsvirksomhet, med en bred tilstedeværelse av bedrifter. Derfor bør også energihovedstaden kunne tilby et bredt studiespekter. Ved å utvide tilbudet til å inkludere profesjonsutdanningen innen rettsvitenskap, vil man kunne tiltrekke flere studenter til Stavanger allerede på bachelorgrad. Fagkompetansen er allerede beredt.

Monopolet må revideres

Høyres Studenter vil at UiS skal kunne opprette et studieprogram for master i rettsvitenskap. Stavanger som region fortjener en større bredde av studietilbud, og at det tilrettelegges for at studenter skal bli værende. Samtidig mener vi at monopolet på hvem som får tilby studier i rettsvitenskap, bør revideres. Studentene må bli møtt av et helhetlig studietilbud. I tillegg fortjener fagmiljøet å utvikle seg, noe et nytt masterprogram ved UiS vil bidra til å gjøre. At Kunnskapsdepartementet har bestemt seg for å holde Stavanger som studentby tilbake, er ikke akseptabelt. Høyres Studenter stiller seg på rektor ved UiS sin side og oppfordrer Kunnskapsdepartementet til å gjøre en grundig ny vurdering, hvor både studenters rettigheter og fagmiljøets behov er i søkelyset.

Det sies at kunnskap er den nye olja. Da nytter det ikke å dytte kunnskapen ut av oljebyen Stavanger.