Gi oss en ny klimastrategi og -debatt!

DEBATT: Kjernekraft må inn i diskusjonen dersom vi ønsker et bærekraftig lavutslippssamfunn.

– Det forventes at bygging av kjernekraftverk globalt og nasjonalt vurderes på bakgrunn av samme sett kriterier som alle andre klimatiltak, uavhengig av fordommer, skriver Klimavenner for Kjernekraft. Foto: NTB Scanpix

Debattinnlegg

Steffen Oliver Sæle Siv.ing., styremedlem av Klimavenner for Kjernekraft

Tore Kanstad Siv.ing., Klimavenner for Kjernekraft

Henrik Berg Forsker, nestleder av Klimavenner for Kjernekraft

Publisert: Nå nettopp

Et nyttårsønske til norske folkevalgte, journalister og miljøvernorganisasjoner: Gi oss en ny klimastrategi og -debatt!

2020 har vært et hardt år for mange, også for klimaet på tross av en periode med litt mindre utslipp pga. koronaviruset. Og selv om vi har hørt nyheter om «billigere fornybar enn fossil» og «hus som lager mer energi enn de bruker», så har vi ikke klart å snu trenden med økende CO₂-utslipp globalt. Det er tydelig at vi trenger en ny strategi og en fornyelse av debatten.

Den nye klimadebatten må være basert på det som betyr noe for jorden: summen av CO₂-utslipp. Klimaet bryr seg lite om anekdotiske hendelser, utslipp på enkeltsteder og i kortere perioder. 1 kilo CO₂ fra dieselmotoren på Mjøsa har like stor innflytelse på klimaet som kiloen fra et nyoppstartet kullkraftverk i Afrika.

Den nye klimastrategien må ta høyde for dette, og fokusere på utslippsreduksjon globalt. Og her bør politikere benytte de virkemidlene som gir mest nytte, raskest mulig, uten å diskriminere teknologi eller tiltakssted.

Implementering av kjernekraft

Naturligvis vil mindre tiltak også være nyttig, som reduksjon av forbruk, energieffektivisering og installering av solcellepaneler. Men i senter av debatten må de mest effektive tiltakene få sin plass, som implementering av kjernekraft.

Vi forventer at banken utsteder lån uten at det diskrimineres på bakgrunn av kjønn, navn eller hudpigmentering. Og at rentene er fornuftige, uavhengig av om en fjern onkel misligholdte sitt lån mange tiår tilbake. På samme måte må det forventes at bygging av kjernekraftverk globalt og nasjonalt vurderes på bakgrunn av samme sett kriterier som alle andre klimatiltak, uavhengig av fordommer.

Nytt år, nye muligheter

Dette kan være utfordrende, men likevel tror vi at norske opinionsledere har de nødvendige forutsetningene for å klare dette. Med et nytt år, nye muligheter og noe blankere ark, er det på tide med en fornyet, moderne, opplyst og fordomsfri energistrategi. Om det nå er i form av en ny stortingsmelding, ny partipolitikk, oppdaterte organisasjonsvedtekter eller et nyttårsforsett, kjernekraft må inn i diskusjonen dersom vi ønsker oss et bærekraftig lavutslippssamfunn.