Så skål, folkens! Alt annet er ensbetydende med å være kjip

DEBATT: Den sosialt påklistra tvangstrøya om at alkohol er et absolutt krav i enhver sammenkomst, begynner å irritere i nærheten av inn i granskogen.

«Er det mulig kun å be om å bli servert et likeverdig godt alternativ som en vegetarianers nei takk til kjøtt automatisk ville avstedkommet?» spør Jan Aasmann Størksen. Foto: Shutterstock

Jan Aasmann Størksen Rådgiver

Uten alkohol ingen fest, ingen smil, ingen uformell hygge og latter i krokene! Slike holdninger blir indirekte servert oss i alt fra beste sendetid til press i studietid og på arbeidsplass. Skal du være inkludert, må du fylle glasset til randen, og le av enhver kommentar som forteller noe om hvor gøy det var sist en var full og dreit seg ut på grunn av konsumet. Så skål, folkens! Alt annet er ensbetydende med å være kjip, sær og at en automatisk ønsker å være åpen bank utover kvelden for alt av tåpelige spørsmål og betroelser.

Gi kommende generasjon valgfrihet, inkludering og aksept uten å måtte stå skolerett.

Må stå til rette

Det stopper ikke med at en får sitt pass påskrevet med kjedelig når en sier nei takk til fredagspilsen, vinlotteriet, barrunden og andre tvangsritualer. En må også stå til rette for sitt nei, mens ingen spør hvorfor Jeppe drikker. Er det mulig kun å be om å bli servert et likeverdig godt alternativ som en vegetarianers nei takk til kjøtt automatisk ville avstedkommet? Uten noe mikk makk?

Slik det burde blitt løst i TV2 ruta når rapper Hkeem takket nei til alkohol på «Hver gang vi drikker». Løsningen på champagneskålingen ble beklageligvis i tråd med normalen. Han ble utelatt, og ingen i selskapet hadde ryggrad nok til å si at dette er ikke bra. I enhver annen anledning ville vi, i det minste i politisk korrekthet, ikke akseptert en slik form for utstøtning.

I reklamen, eller anmeldelser som det kalles i mediene, er budskapet at vin redder påsken, julens øl er en gavepakke til oss alle og cocktailene tar seg av badetemperaturen. Krav om, eller i det minste anstendighet nok, å ha med en test og gjerne tre av alkoholfrie alternativ burde vel vært overkommelig?

Før var idretten en god frisone, men den har ikke store radiusen lenger. Det samme i akademia. Der er gluggene igjen for problematikken som starter i en russefeiring og fortsetter rett inn i ølteltet på campus i studentuka. En skal ikke ha mastergrad for å skjønne at her kan det by på problemer å komme seg ut av rusgarnet som snører seg. Siste tiders skrik rundt behov av åpne pol og stengte blomsterbutikker, føyer seg pent inn i glemt bondevett. Det kan vi heldigvis finne i tegneserien Knøttene når Baltus spør hunden Snoopy om hvem sin drink som er dårligst for en alkoholiker. Snoopy svarer; den første.

Rusfrie barer

I London har det poppet opp flere rusfrie barer de siste åra. I New York er No-Low trenden merkbar. Og når kranene ble stengt i Norge, fikk jeg en opptur av de sjeldne på spisestedet Bellies her i Stavanger. Der kom det fermenterte varer, herlig utnyttelse av friske bær, ulike moster og alkoholfri øl på løpende bånd. Og det av en servitør som kunne sitt fag og med stolthet sa at det var mer spennende i vente... La oss tro på ham.

Vi trenger minimum å alminneliggjøre rusfrihet. Gi kommende generasjon valgfrihet, inkludering og aksept uten å måtte stå skolerett. Om så skjer, skulle det ikke forundre meg om til og med denne gamle grinebiteren bak disse linjene ble fylt opp av begeistring!