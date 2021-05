Skatteprofessor på ville veier

DEBATT: Noen ganger blir man så blendet av en professor-tittel at man kan glemme at de er mennesker.

«Hvordan en professor kan være så bombastisk er uforståelig for meg – i akademia lærer vi at man skal ha et åpent sinn uten å være forutinntatt», skriver Eirik Dåstøl Langeland. Foto: Jon Olav Nesvold/NTB

Eirik Dåstøl Langeland Ap-politiker, Kristiansand

Kanskje er det den menneskelige siden som gjør at Ole Gjems-Onstad kommer med flere usannheter og svært tvilsomme påstander i sin kronikk «Ap og AUF misbruker 22. juli» i Aftenbladet 6. mai? Eller kanskje grunnen er at Gjems-Onstad er professor i skatterett – et fagfelt som er helt irrelevant for innlegget han titulerer seg som «professor» til?

Jeg hopper over Gjems-Onstads usannhet om at Ap hadde rustet ned forsvaret i årene før 1940 (de hadde tvert imot rustet opp), og Gjems-Onstads usaklige angrep på en Ap-politiker fordi han ikke kastet seg i en båt og risikerte livet sitt denne ettermiddagen.

I stedet vil jeg kommentere selve saken: Gjems-Onstad er overbevist om at Arbeiderpartiet ønsker en ekstremismekommisjon fordi de skal «stemple og ekskludere annerledestenkende» og setter hele kommisjonen i forbindelse med 22. juli.

Her er forslaget som faktisk ble vedtatt på Arbeiderpartiets landsmøte: «Støtte AUFs forslag om en ekstremismekommisjon for å gå dypere inn i hvordan ekstremismen oppstår og lære mer om hvilke tiltak som fungerer for å forebygge og motvirke radikalisering og ekstremisme.»

Nevner ikke 22. juli

Dette forslaget nevner ikke 22. juli med ett ord. Det nevner heller ikke hva slags ekstremisme som skal undersøkes. Det tar opp ekstremisme og radikalisering som generelle samfunnsproblemer. Slik ble det også presentert på landsmøtet av redaksjonskomiteens leder, Anniken Huidtfeldt.

Kanskje mener Gjems-Onstad at ekstremisme og radikalisering ikke er et økende problem? Jeg vet ikke hva Gjems-Onstad gjorde om kvelden 6. januar da radikaliserte høyreekstremister stormet den amerikanske kongressen, men de av oss som fulgte saken direkte, fikk se hvor skadelig den økte radikaliseringen er. Mennesker som var blitt indoktrinerte av løgner om valgfusk – spredd og organisert gjennom ekkokamre på nettet – ville ta saken i egne hender og stanse en demokratisk prosess, med vold. Hvorfor skjedde det? Jeg vet ikke, men mulig en ekstremismekommisjon kan gi noen forklaringer.

Kanskje har heller ikke Gjems-Onstad fått med seg at mennesker reiste fra Norge for å krige på vegne av den islamske staten? Hvorfor reiste mennesker bosatt i trygge Norge for å krige for en organisasjon som kappet hodet av mennesker i Syria og Irak? Jeg vet ikke, men en ekstremismekommisjon kan kanskje gi noen svar.

Gjems-Onstad etterlyser et «selvoppgjør med den alvorlige svikten i vernetiltak rundt de unge på 22. juli» og at «[Arbeiderpartiet] har hatt mer enn 10 år på å beklage sine feil, men uten å gjøre det.»

Har ikke Gjems-Onstad fått med seg at nettopp den kritikken han refererer til kom som følge av at Stoltenberg-regjeringen satte ned en kommisjon? Eller at Stoltenberg sa beklager fra Stortingets talerstol? Flere fremtredende Ap-politikere gikk av i kjølvannet av Gjørv-kommisjonen, deriblant justisminister Knut Storberget.

Konklusjonen klar på forhånd

En kommisjon kan, som den gang, gi gode svar, men Ole Gjems-Onstad har imidlertid konklusjonen klar på forhånd: «Det kan innebære å utnytte tragedien 22. juli til å mistenkeliggjøre dem som har andre politiske synspunkter».

Hvordan en professor kan være så bombastisk er uforståelig for meg – i akademia lærer vi at man skal ha et åpent sinn uten å være forutinntatt. Men nå skal jeg innrømme at jeg kan lite om skatterett, da ...