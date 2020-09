Leirskole må være lovpålagt!

LEIRSKOLE: Opplæringslovutvalget, som leverte forslag til ny opplæringslov i desember i fjor, mener at det ikke er nødvendig å regulere leirskole i loven. Det er Rogaland Arbeiderparti ikke enige i.

Uten lovfesting kan leirskole bli et tilbud bare i kommuner med god økonomi., skriver Ap-politiker Bjørnar Gundersen. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

Bjørnar Gundersen Ungdomsskolelærer, studentveileder og medlem av AU skolepolitikk, Rogaland Arbeiderparti

Uten lovfesting kan leirskole bli et tilbud bare i kommuner med god økonomi. Skolen i 2020 er altfor teoribasert. La nå fremtidige barn og unge få oppleve mer læring og glede av å være sammen på tur. Langt fra alle barn opplever dette i hverdagen.

En god arena

I læreplanens overordnede del leser vi om folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, samt bærekraftig utvikling som tverrfaglige tema. Vi skal lære elevene å være miljøbevisste, vise respekt for naturen og sørge for at elevene opplever utvikling og sosial læring. Hva er vel da bedre enn å dra ut av klasserommet på tur sammen med klassekamerater og trygge voksne?

BUA og andre utstyrsordninger som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å være aktive og låne diverse utstyr, uten å være avhengig av å kjøpe, må få ekstra tilskudd når de låner ut utstyr som ski, snowboard, sovepose m.m. til elever som skal på leirskole. Slik bidrar den flotte ordningen til bedre folkehelse, lavere forbruk og mindre forskjeller.

Lovpålagt

Vi i Rogaland Arbeiderparti vil jobbe for at leirskole fortsatt skal være lovpålagt og styrke støtten til ideelle organisasjoner som BUA. Vi vil også arbeide for å gjeninnføre øremerkede tilskudd til leirskole som dekker de faktiske utgiftene skolene har.

Leirskole gir en fantastisk mulighet til å styrke klassefellesskapet og bidra til et trygt skolemiljø. Vi må ta oss råd til å investere i barn og unges fremtid.