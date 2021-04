Kutt i Sandnesskolen rammer utsatte barn og unge

Debattinnlegg

Grete Baslid (Leder) på vegne av FAU ved Lurahammaren ungdomsskole

Geir Erik Øvrebø (Nestleder) på vegne av FAU ved Lurahammaren ungdomsskole

DEBATT: Vi er på vei ut av en pandemi som har rammet befolkningen, og særlig ungdom, hardt. Det er da vanskelig å forstå at politikerne i Sandnes i denne situasjonen gjør tilbudet til utsatte barn og unge enda verre ved å kutte 46 millioner i skolen. Det til tross for at kommunen går med 144 millioner i overskudd.

Dette skjer samtidig som skoler og barne- og ungdomspsykiatrien melder om økning av psykiske plager blant barn og unge i Sandnes. Det er ikke flertallet av elevene som rammes hardest av kuttene. Lærernormen sikrer at man får nok lærere til å kunne drive normal undervisning innenfor lovens minimumsrammer. Dermed er skolen tvunget til å kutte i støttefunksjoner som miljøarbeidere og miljøterapeuter. Disse har som jobb å gi ekstra støtte til elever som opplever alt fra dårlig motivasjon til ensomhet, depresjon og skolevegring.

Dette er elever som kan stå i fare for å havne i spesialundervisningen eller i den psykiske helsetjenesten, men som med litt ekstra støtte og veiledning kan klare å følge den vanlige undervisningen. Det rammer også elever som har rett på tilbud gjennom spesialundervisning, siden mange av disse i tillegg trenger et tilbud fra en miljøterapeut som har har en annen kompetanse enn den rent faglige hjelpen som læreren skal gi.

At politikerne i Sandnes i så liten grad evner å skjerme kutt hos barn og unge som sliter i en vanskelig tid, viser at de ikke lenger greier å holde Sandnes «i sentrum for fremtiden».