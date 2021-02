Digitalt mareritt, ubegrenset tilgang til internett

DEBATT: Hvorfor spurte ingen meg før min datter fikk ubegrenset tilgang til internett?

– Har hun i det hele tatt en skjerm i skolesekken som det går an å se skyting på? spør Roar Idsø. Foto: Illustrasjonsbilde, Shutterstock

Debattinnlegg

Roar Idsø Bare en far

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Da min datter på sju lå ekstra lenge våken en kveld prøvde jeg å fiske frem hvorfor hun ikke fikk sove. Etter noen omveier forteller hun til slutt om en film hun har sett på chromebook på SFO. Det var politi, og en mann i en bil, som ble skutt.

SFO beklager, det skulle ikke skjedd. Takk, sier jeg. Vet du forresten hvordan jeg kan slette de bildene? Altså fra min datters hode.

På Google ser jeg at jentene stort sett søker etter sexing og kjærlighet. Ja ja, da slipper vi den praten hjemme.

Ikke filter

Min tur til å ligge våken. Sitter hun med chromebook på SFO? Og har hun i det hele tatt en skjerm i skolesekken som det går an å se skyting på? Jeg står opp, finner frem maskinen og tester noen nettsider som jeg vet min egen arbeidsgiver blokkerer, på grunn av skadelig eller uetisk innhold. Uansett, endelig full tilgang. På min datters chromebook. I en artikkel i Stavanger Aftenblad (24. juni 2020) bekrefter kommunen selv at de bevisst ikke setter filter på barnas chromebook. Jeg lurer på hva faglig vurdering som ligger bak. Hvorfor spurte ingen meg før min datter fikk ubegrenset tilgang til internett? Men utrolig kjekt for henne da, tenker jeg, siden hun tross alt har en del begrensninger på dette området hjemme.

Jeg finner frem brevet jeg signerte da maskinen ble med hjem første gang og innser at vi har påtatt oss fullt økonomisk ansvar hvis den går i stykker. Å «miste» den i gulvet er visst ikke løsningen. Jeg legger merke til at brevet ikke sier hvem som tar ansvar for å beskytte mitt barn mot skadelig innhold. Det nevnes heller ikke at hun allerede har tilgang til Dagsrevyen, Youtube, fake news og real porn.

Youtube er gjenganger

Med stor selvtillit, og backing fra et IT-fagbrev fra år 2000 (eller Y2K som vi i bransjen kalte det), går jeg i stedet inn for å sette opp filter på chromebooken selv. Loggen viser meg at Youtube er en gjenganger i skoletiden. Jeg må le litt av dobbeltmoralen vi har utøvd når hun fremdeles må sitte sammen med oss for å se på dette hjemme. Bad parents! Litt av skylden tillegger jeg allikevel Youtube, ettersom de oppgir 13 års aldersgrense i sine brukervilkår. Disse burde vel heller være i tråd med hva skolen praktiserer?

Tilbake til arbeid. Siden passordet er likt på alle chromebooks i klassen, logger jeg like greit inn på et par av de andres maskiner for å se hva som trender. På Google ser jeg at jentene stort sett søker etter sexing og kjærlighet. Ja ja, da slipper vi den praten hjemme. For skolen har vel lært dem kildekritikk? Jeg lar den ligge og retter igjen min energi mot Youtube.

Kan ikke sette opp filter

Omsider blir mine antagelser gjort til skamme. Det finnes selvfølgelig begrensninger på en sjuårings chromebook. Skjermen går i hvitt og forteller meg med fet skrift at jeg ikke har rettigheter til å sette opp filter. Knappen for å låse Youtube til barnevennlig innhold er derfor utilgjengelig.

Dette har dere kontroll på, Stavanger kommune. Jeg går og legger meg.