Trenger onkel enda en stekepanne?

JULEHANDEL: Til deg som er i sluttfasen på julehandelen: Tenk deg om to ganger før du kjøper flere ting folk egentlig ikke trenger. Kjøp heller gavekort hos din lokale restaurant.

Behøver vi egentlig så mange harde pakker i år? Kan ikke onkel bruke den gamle stekepanna ett år til, spør innsenderen. Her er onkel eksemplifisert gjennom stjernekokken Gordon Ramsay. Foto: Alf Ove Hansen / Scanpix

Espen Karlsen Administrerende direktør i Jernia

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Julestria er godt i gang og vi vet at mot slutten kommer panikken og vi gjør impulskjøp i siste liten. For noen uker siden spådde Virke rekordvekst i butikkene. Det er ventet at vi i snitt skal handle for 11.760 kroner hver. Det er 1.100 kroner mer enn i fjor. I november i år hadde vi allerede brukt 8,3 prosent mer enn i 2019. I Black Week, den siste novemberuken, hadde butikkene i kategoriene mat og drikke og hus og hjem en omsetningsvekst på 20 %, sammenliknet med samme tid året før.

Blandede følelser

Jeg er så heldig å være en del av den siste kategorien. Det er selvsagt veldig hyggelig for alle oss i handelen å ha fullt trykk i butikken. Men i år har jeg blandende følelser, når jeg ser ut døra og over gata til en restaurant, kanskje et helt livsverk, der bord står tomme eller det er helt mørkt i vinduene. Ifølge NHO Reiseliv har 66 % av medlemsbedriftene i Rogaland fått halvert omsetningen som følge av korona. I slutten av november hadde 45 % av spisestedene planlagt oppsigelser.

Det er mye snakk om å tenne lys til jul. Selv ønsker jeg meg lys og lyd over absolutt hele Jæren, Stavanger og Sandnes hele neste år. Da haster det å handle.

Som gammel kokk, med over 20 år i hotellbransjen, har jeg gått fra å servere folk til å hjelpe folk med å lykkes på kjøkkenet hjemme. Det er mange hobbykokker der ute, og enda flere som ønsker å legge en ny gryte, en ny kjøkkenmaskin, eller en ekstra kul bakebolle under treet til jul. Men behøver vi egentlig så mange harde pakker i år? Kan ikke onkel bruke den gamle stekepanna ett år til?

Gi en dobbelt julegave

Om vi flytter noe av årets julebudsjett fra ting folk egentlig ikke trenger til middagsopplevelser alle kan ha glede av, kan vi samtidig gi tusenvis av restaurantarbeidere troen på fortsatt jobb over nyttår. Det er dobbelt julegave, det. Det er nok av anledninger for hyggelige hjemmemiddager, men det haster å investere i et godt måltid på din beste Siddis-restaurant. Du vet faktisk ikke hvor lenge du har favorittspisestedet på hjørnet.

Hvorfor kommer jeg med dette nå?

Nå er vi inne i den perioden vi ser mange impulskjøp, og mange kjøper bare for å kjøpe noe. Dette er salg vi ikke ønsker, og derfor kommer vi med vår appell. Det er ikke mye hygge i en by uten et levende restaurant- og uteliv. Da blir det heller ikke et veldig godt sted å drive butikk. Erna Solberg har manet til dugnad, og vi alle antibacker hendene, holder avstand og tar grep. Men alle som går nedover en norsk bygate, vil se at det bokstavelig talt kun er få meter mellom oss som jubler og dem som fortviler. Dagens dugnad minner mest om den i et dysfunksjonelt borettslag; noen gjør litt, mange har fest ved kakebordet, og en liten gjeng står igjen på overtid, og gjør det meste av jobben.

Vi går for gjenbruk

Det er rett og slett ikke bærekraftig. Like lite bærekraftig som at vi nordmenn, som allerede er på forbrukstoppen, fyller handleposer og gaveesker med enda flere ting vi kanskje ikke har bruk for, men har mer enn nok av fra før. I Jernia har vi de siste årene jobbet mye for å gjøre det enklere å ta vare på det man har, gjenbruke og gjenvinne. Vi har tro på en sirkulær fremtid, også for handelen, der vi går fra «3 for 2» til «få mer ut av 1». Men denne julen slår vi et slag spesielt for lokalmiljøet, og vier en del av reklameplassen til nettopp det. Vår oppfordring er enkel:

Tenk deg om to ganger før du kjøper flere harde pakker. For at vinterens og vårens matopplevelser kan nytes på en restaurant i nabolaget, må du handle nå.

PS: Om onkel virkelig trenger en ny stekepanne, så kjøp en han kan bruke og ta vare på lenge. Be ham levere den gamle til oss for resirkulering. (For nei, den skal ikke i glass- og metallcontaineren!)