Norge kan bidra med mer humanitær bistand

Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

Gaute Brækken Fylkesleder, Partiet Sentrum, Rogaland

DEBATT: 15. mars er datoen da krigen startet i Syria for ti år siden. Det som begynte som et opprør mot Baath-regimet vinteren 2011, utviklet seg til en av de største humanitære krisene i moderne tid.

500.000 menneskeliv har gått tapt, og mer enn ti millioner mennesker er drevet på flukt. Mange barn kjenner ikke til et annet liv enn livet på flukt. Verden lukker tragisk nok øynene for disse barneskjebnene. Samah Hadid i Flyktninghjelpen sier at det som driver henne er «det internasjonale samfunnets likegyldighet til lidelsene».

Partiet Sentrum setter mennesket først. Vårt mål er å skape et mer rettferdig samfunn, med plass til alle. Norge kan bidra med mer humanitær bistand, og vi kan ønske flere flyktninger fra Syria velkommen. Norge må stå i front for å fremme et internasjonalt samarbeid som håndterer migrasjons- og flyktningsituasjonen bedre. Menneskets verdi er uvurderlig, og vi vil ikke etterlate noen!