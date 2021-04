Regjeringen fører en ambisiøs klimapolitikk

DEBATT: Venstre og regjeringens klimaplan viser hvordan vi skal nå målet under Parisavtalen og skape nye jobber.

«Utslippene går ned med Venstre i regjering», skriver Kjartan Alexander Lunde. Foto: Anders Minge

Debattinnlegg

Kjartan Alexander Lunde Leder i Rogaland Venstre og statssekretær

I et leserinnlegg lørdag 10. april kommer Ulrikke Torgersen (MDG) med en merkelig kritikk av klimameldingen som for meg ble uforståelig. Den blå-grønne regjeringen gjør det jo nå enda dyrere å komme med utslipp, og regjeringen har nylig hatt høring for å lovfeste målet vi har meldt inn til Parisavtalen. I stortingsbehandlingen ser jeg dessverre at MDG sine røde venner i Ap og Sp har en rekke forslag som ble lagt fram som ville bidratt til å svekke klimaarbeidet.

Laveste nivå på 27 år

Venstre og den blå-grønne regjeringen har i flere år jobbet beinhardt for å få ned utslippene. Det har gjort at norske klimagassutslipp går nedover, og er nå sitt laveste nivå på 27 år.

I klimaplanen kommer regjeringen med enda større ambisjoner. De tiltakene vi nå vedtar og som vil kutte mest klimagasser fram mot 2030, er nye krav om lav- og nullutslippsteknologi ved offentlige innkjøp (av alt fra hurtigbåter til bybusser), det er bruk av biodrivstoff i nye sektorer som anleggsvirksomhet, det er klimareduksjoner i landbruket, og det er – ikke minst – mer enn en tredobling av CO₂-avgiften fram mot 2030. Alt dette får støtte fra et stort flertall i Stortinget.

Tydelig venstre-stempel

«Regjeringens klimaplan er ambisiøs, og har et tydelig Venstre-stempel», skrev kommentator Hilde Øvrebekk i Stavanger Aftenblad etter framleggelsen. «Regjeringens klimamelding markerer et tidsskille», skrev Aftenposten på lederplass. «Det er grunn til å berømme regjeringen for klimaplanen, ikke minst fordi den er konkret på mål og tiltak innenfor alle sektorer», uttalte WWF.

Utslippene går ned med Venstre i regjering. Nå skal de gå ned enda raskere. Da når vi klimamålene våre, omstiller Norge og skaper fremtidens arbeidsplasser.