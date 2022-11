Det Øvrebekk kallar einsidig pengeinnsamling, er viktig politisk styring

DEBATT: Kommentaren til Hilde Øvrebekk gir grunn til å senda orda hennar i retur med følgjande grunngjeving: Når regjering og Storting fastlegg norsk politikk er det ikkje mangel på pengar som styrer avgjerdene, men at vi har knapt med ressursar – særleg arbeidskraft.

Skulle kommunane ta mot ekstra inntekter, og auka ressursbruken sin, sprengjer det rammene for norsk økonomi. Ikkje trongen for pengar, men inndraging av kjøpekraft for å ta vare på funksjonsevna til norsk økonomi ligg bak regjeringa sitt framlegg.

Njål Kolbeinstveit Sosialøkonom, Stavanger

Under overskrifta «Ensidig pengeinnsamling» skriv Øvrebekk dette: « Det minste man kan forvente av politikarar som sit med makt til å bestemme over energipolitikken, er at de prøver å forstå.» Innlegget hennar bygger på ein kronikk utarbeid av konsernsjefar i norske energiselskap som Lyse.

Pengane fungerer som rasjoneringskort. Sender regjeringa ut fleire rasjoneringskort enn det er ressursar til, løyser det ikkje problem, det skaper problem. Det temaet har vore sentralt i norsk politikk frå Stortingsmelding25 1973/74 om olja i det norske samfunnet.

Dei nemnde konsernsjefane er arge på den skatten som blir pålagt inntekter i energiselskapa for pris på elektrisitet over 70 øre kWh. Hensikta med dette er å skapa ei straksløysing som kan gje energiselskapa motivasjon til å inn på fastprisavtalar med industrien. Då fungerer denne omstridde skatten slik at energiselskapa ikkje skal tapa på å inngå fastprisavtalar med industrien.

Dessutan: Kommunane som eig Lyse hadde ifølgje Aftenbladet kunngjort før statsbudsjettet kom, at dei ønskte sterk auke i utbyttet frå Lyse på grunn av energiselskapa sine store inntekter nå. Milliardsummar er omtalt. Kommunane er ein av dei mest ressurskrevjande delane av det norske samfunnet. Dei får rundt 70 prosent av staten sine inntekter frå oljefondet årleg.

Oppheiting av økonomien

Skulle kommunane ta mot ekstra inntekter, og auka ressursbruken sin, sprengjer det rammene for norsk økonomi. Ikkje trongen for pengar, men inndraging av kjøpekraft for å ta vare på funksjonsevna til norsk økonomi ligg bak regjeringa sitt framlegg.

Gjennom pandemien fekk ikkje norske borgarar høve til bruka pengane sine til konsum som vanleg. Reiser og restaurantbesøk vart sterkt redusert. Det gjorde at folk sine bankinnskot vaks med over 300 milliardar kroner meir enn normalt. Denne summen kan nå bli brukt. Det er ei kraftig utfordring for styringa av etterspørselen når alle ressursar er fullt utnytta.

Det gjer det særleg viktig at ikkje problemet blir forsterka gjennom utgiftsauke i kommunar som ville ha meir utbytte frå energiselskapa. Dette er ikkje einsidig pengeinnsamling, det er strengt nødvendig politisk styring.

SV har alt skjerpa framlegget til finansministeren og sagt at den ekstra skatten på det overskytande av 70 øre per kilowattime skal vekk innan to år. Det bør løysa utfordringa som dei nemnde konsernsjefane har lagt fram. Ei løysing som alle parti frå SV til Høyre kan forventast å støtta, er ikkje eit samfunnsproblem.

Må ikkje hindra ny utbygging

Her bør ein også leggja til følgjande: Å bygga om Rødal Suldal – bygd 60 år sidan – for å levera energi til kraftkrevjande industri som nyttar i hovudsak konstant straumforbruk i alle årets vel 8000 timar, er sterkt ønskeleg, blant anna for å kunna gjera nytte av vindkraft. At desse energiverka då skal kunna ta høgare pris i dei timane det er bruk for ekstra effekt, kan gjera dei lønsame slik at dei vert bygde. Når vindkraftverk ikkje leverer som planlagt, må desse vindkraftverka, betala gildet, og dermed vera med å gjera pumpekraftverk lønnsame.

Sjølvsagt må ikkje skatteutforming legga kjeppar i vegen for ei slik løysing. Å styra landets økonomi i denne fasen gir særlege utfordringar. Politikarforakt kan vera farleg. Vi treng ei vaken presse. Demokratiet er ein skjør plante.