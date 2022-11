Kvinnekamp er frihetskamp – i Iran og i hele verden!

DEBATT: Kvinnebevegelsen i Norge støtter kampen som nå pågår i Iran for frihet og menneskerettigheter – og for kvinners rettigheter. I dette tilfellet er kvinnekamp i aller høyeste grad frihetskamp.

Over hele verden reageres det etter at Mahsa Amini mistet livet i det iranske moralpolitiets varetekt. Norge bør bryte alle forbindelser med Iran.

Sara Mauland Kvinnegruppa Ottar Rogaland

I september ble Mahsa Amini drept i moralpolitiets varetekt. Hun var ung, hun var kvinne, hun var kurder. Hennes forbrytelse: Ukorrekt bruk av hijab! Det en forbrytelse som man skulle tro ikke kan kvalifisere til dødsstraff, men under det religiøse terrorveldet i Iran er det særlig kvinner som har tapt sin frihet og sine rettigheter.

I ukene med protester som fulgte har flere unge kvinner mistet livet. Kampen for frihet for det iranske folk kan ikke lykkes dersom ikke kampen for kvinners rettigheter står sentralt.

Ikke bare i Iran

Vi ser over hele verden at det å kontrollere kvinners kropp og kvinners rettigheter en del av det storpolitiske spillet. I alle autoritære stater, og i alle stater som beveger seg i autoritær retning, strammes det inn på kvinners rettigheter, enten man snakker om Polen, Ungarn, USA, Kina eller Iran. Myndighetene forsøker å kontrollere kvinners rett til å bestemme over egen kropp, enten det er gjennom å begrense retten til abort eller gjennom påbud og forbud når det gjelder kvinners klesdrakt. Man stenger kvinner ute fra utdanning, arbeidsliv og samfunn og fratar dem retten til å styre sitt eget liv.

For selv om alle i Iran i løpet av de siste 40 årene under det autoritære og patriarkalske prestestyret har tapt frihet, har de iranske kvinnene tapt mest. Det er kvinnene i Iran som har betalt den høyeste prisen gjennom tap av rettigheter og tap av liv. Nå håper vi at vi ser starten på en ny folkelig bevegelse, og vi håper de lykkes.

Vi i Norge må vise vår støtte. For kampen for kvinners rettigheter, for menneskerettigheter, for demokrati og for frihet er en global kamp. Vi møter opp på solidaritetsmarkeringer og skriker «Jin, jiyan, azadi!» – «Kvinner, liv, frihet!».

Bryt med Iran!

Men å rope er ikke nok, vi må også handle. Vi oppfordrer derfor norske myndigheter til å slutte med å handle med Iran. Steng den iranske ambassaden i Oslo og kutt all diplomatisk kontakt til regimet har vist at det kan behandle kvinner som mennesker og respekterer grunnleggende menneskerettigheter!

Vis at vi støtter kampen for frihet og demokrati og rettigheter i Iran! Frihet for det iranske folk! Frihet for kurderne! Og frihet for kvinner: Kvinner, liv, frihet!