MDG er mer enn klima – og det må vi vise frem!

Leif Tore Lindø tar tyren ved hornene i innlegget Mikropartiet De Grønne, og skriver at MDG risikerer å bli et mikroparti når andre kriser slår inn over hverdagen og vi fortsatt oppfattes som et ensaksparti. Dette tar vi grønne politikere på alvor!

Det er et paradoks at for å vinne frem med landets mest offensive politikk på klima og natur, må vi faktisk snakke om og kjempe på andre politiske områder.

Daria Maria Szymaniuk Ordførerkandidat Stavanger MDG

Rune Askeland Fylkesordførerkandidat Rogaland MDG

Erlend Kristensen 1. kandidat Sandnes MDG

Ingrid Reiersen Kartveit 1. kandidat Sola MDG

Ingrid Valde 4. kandidat Sandnes MDG

Klimakrisen er vår tids største trussel, så det er ikke rart av at MDG er opptatt av den. Men samtidig kjemper vi for og får vedtatt politikk som er viktig for helse, for omfordeling, for byutvikling og selvsagt for våre barn. Det er derfor vår viktigste oppgave i valget 2023 å vise frem bredden av vår politikk, og hva vi faktisk prioriterer – utenom klima og natur – for å vinne velgerne tilbake. For

som Lindø skriver; «MDG har vært et godt korrektiv for klima og miljø i lokalpolitikken. Klimapolitikken blir neppe bedre av at de forvitrer.»

Det er et paradoks at for å vinne frem med landets mest offensive politikk på klima og natur, må vi faktisk snakke om og kjempe på andre politiske områder. MDG er allerede det partiet alle kårer som best på klima og natur. Men det hjelper lite i en tid hvor det er krig i Europa, stigende strøm og matpriser, bekymringer for økonomien og ikke minst for barnas fremtid. Så hvordan kan denne politikken se ut for deg?

Få penger når strømmen er dyr?

Kunne du tenke deg å få mer penger på konto jo mer strømprisene stiger? De Grønne går som eneste parti inn for en strømstøtte der statens overskudd av salg av strøm blir fordelt til alle innbyggere, og ikke mest strømstøtte til de som har et høyt strømforbruk. Jo flere medlemmer i familien og desto høyere strømpris, desto mer penger får du på konto. Dette forslaget til strømstøtte har blitt kritikerrost av økonomieksperter og kommentatorer.

I tillegg fremmer MDG politikk som gir bedre økonomi gjennom investering i energieffektivisering og ENØK, som flere titalls millioner kroner til varmepumpestøtte og ENØK i kommunale boliger i Stavanger. Vi har også innført el-sykkelstøtte til barnefamilier, og el-lastesykkelstøtte til barnehager

og sykehjem. Samtidig som vi sørger for mer gjenbruk, gjør det enklere å selge brukt på våre torg slik at flere kan både tjene penger på egne brukte varer og andre kan kjøpe det de trenger til en billigere penge. Alt dette er politikk som gagner både klima, miljø og din lommebok. Uten en sosial rettferdig klimapolitikk, blir det ingen klimaomstilling.

MDG må også snakke mer om hva vi gjør for helse og våre barn. I Stavanger har vi fått på plass en etterlengtet Kreftkoordinator og vi har sammen med flertallet betydelig styrket økonomien til våre skoler og barnehager. Fordi vi vet forebygging er det beste medisin for et oppriktig fellesskap med rom for alle. Og da må vi prioritere penger til nok lærere, miljøterapeuter, barnehagepedagoger og ikke minst barnevernsansatte og fosterhjem. I Rogaland fylkesting har vi kjempet for å ikke kutte i penger til spesialundervisning på våre videregående skoler, og vi kjemper for en trygg russefeiring hvor alle er inkludert.

Vi har blikk for hele livet

Byutvikling er også et område som opptar mange i Rogaland. I Stavanger har MDG stått i front for å innføre en Byarkitekt som har et overordnet blikk på arkitektur og estetikk, slik at vi sørger for ekte trivelige bo- og arbeidsområder som ivaretar byens identitet og historie. Og i Sandnes ønsker MDG en skikkelig utvikling av fjordområdene ved Sandnes sentrum, og en plan for hvordan

området til Sandnes Havn kan brukes for alle innbyggere. Vi kjemper for bysentrum med god tilgang til fine turområder rett ved der du bor, og er opptatt av at dine barn skal ha barnehage i nærheten.

Og vi ønsker bønder og urbane hager rundt hele fylket, også i byen, som gjør at du har rask tilgang til lokalt dyrket mat. MDG er det fremste partiet på vern

av matjord, sammen med naturvern og naturrestaurering. Hvis du kunne tenke deg et enklere liv med mer penger på konto, bedre muligheter for å ivareta

egen helse og som en bieffekt ta bedre vare på miljøet, er Miljøpartiet De Grønne partiet du stemmer på. Vi skal snakke på inn- og utpust om all den gode politikken slik at velgere ikke bare ser, men også merker der vi er med og styrer, at med MDG får man god politikk på alle områder. For alle, for alltid.