Republikk betyr ikke automatisk en bøllepresident

DEBATT: Nå begynner det å røre seg blant folk. Dagbladets nye måling om monarkiet viser at oppslutningen i folket om monarkiet har falt fra over 80 prosent 67,7 prosent i løpet av kort tid.

Folk i Norge har ennå mange fordommer mot republikk, men ingen i vår forening ønsker oss et presidentskap som det franske, russiske eller det som USA har.

Per Kristian Hansen Nestleder Norge som republikk

Og ser vi på de unge i aldersgruppa 18–29 år, er faktisk under halvparten positive til monarkiet. Det lover jo meget godt for demokratiet i Norge. For det er ikke til å komme fra at et arvelig monarki er et grunnleggende demokratisk problem.

Et poeng fra artikkelen i Dagbladet var at de ikke finner en tilsvarende økning i oppslutning om republikk. Dette finner vi ikke det minste forunderlig, for ingen fremmer konstruktivt republikk som statsform, bortsett fra foreningen Norge som republikk og de 35 stortingsrepresentanter som stemte for republikk under avstemmingen 1. juni i år. Representanter for hele det politiske spekteret stemte for republikk da, bortsett fra representantene for KrF og Sp som unisont stemte for monarki. Alle de andre partiene var splittet.

Vi har i det siste snakket med mange stortingsrepresentanter, og det finnes uhyre få prinsipielle monarkister der, som i folket ellers. Innstillingen blant disse er som i folket ellers – hvorfor skal vi skifte ut noe så lenge det fungerer?

Poenget til Norge som republikk er at det jo nettopp ikke virker godt og samlende, når i hvert fall en tredjedel av folket slett ikke vil ha det. Og det er en diskriminerende ordning som profilerer Norge som et akterutseilt land.

For ingen europeiske land har siden diktatoren Franco innførte kongedømme i Spania, gått fra republikk til monarki, Tvert imot – det blir flere og flere republikker i verden. Nå sist Barbados i 2021 som skiftet statsoverhode fra den britiske monarken til egen president. Og det ser ut som om flere land kan følge etter ganske snart, store land som Canada, Australia og New Zealand.

Vi er også overbeviste om at folk hadde stilt seg atskillig mer positive til republikk hvis det hadde blitt drevet litt folkeopplysning om hva det kan innebære. Den første innvendingen vi får fra veldig mange når vi tar opp temaet er: Vil du ha Carl I. Hagen eller Trump som president da? For folk får gjerne nettopp Trump, Macron., Putin med flere på netthinna når de hører ordet republikk.

Ingen i vår forening ønsker oss et presidentskap som det franske, russiske eller det som USA har. Det finnes andre modeller som det tyske, islandske eller finske, for eksempel. Vi har tiltro til at folket innen rimelig tid vil velge det rette.