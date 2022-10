Du kan stole på IVARS regnestykke, Rune Dirdal!

Rudolf Meissner Fagansvarlig avfallssortering, IVAR IKS

DEBATT: I et leserinnlegg i Stavanger Aftenblad den 15. oktober uttrykte Rune Dirdal tvil om IVARS regnemetoder for klimagassgevinster fra avfallssorteringsanlegget på Forus. Jeg kan forsikre Dirdal om at tallene er riktige.

Det er korrekt at IVARS virksomhet innebærer en klimagassbesparelse på rundt 35.000 tonn CO₂-ekvivalenter når vi automatisk sorterer ut både plast, papir og metaller fra 50.000 tonn med restavfall. Utslippsberegningene er basert på en norsk og en svensk utredning fra henholdsvis 2022 og 2017. Begge analyserer faktisk gjenvunnet mengde fra sentralsorteringsanlegg, sammenlignet med avfallsforbrenning, sistnevnte en bransje Rune Dirdal selv har lang erfaring fra.

Dirdal utfordrer i sitt innlegg IVAR «til å legge fram regnestykket på klimagevinst for plast». Beregningene er allerede tilgjengelige i dokumenter på våre hjemmesider, men det er ikke plass til å gjengi dem i et leserbrev i avisen. Dirdal er selvsagt hjertelig velkommen til å besøke IVAR på Mariero, så vil jeg gjerne forklare hele beregningsoppsettet.