Nettmobberne har fått makt over retts­systemet

KRONIKK: Det trengs nye lov­regler om deling av informasjon fra retts­saker. Overgreps­sakene i Bergen viser hvor galt det kan gå når nett­mobben tar over.

I 2021 vant artisten Kamelen en spellemannspris. Nå er han siktet for å ha filmet en voldttektssiktet mann og delt videoen i sosiale medier, med navn på den siktede.

Ida Gjerseth Advokat

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Mandag denne uken falt dommen i den mye omtalte overgrepssaken i Bergen. Fire menn ble domfelt i tre ulike saker om gruppevoldtekt, sovevoldtekt og seksuell omgang med mindreårig. En femte mann ble frifunnet for å ha tatt del i gruppevoldtekten.

Saken har fått mye medieoppmerksomhet fordi de tiltalte har blitt utsatt for en omfattende uthenging i sosiale medier. Retten valgte å gi dem strafferabatt på ti prosent i form av at deler av straffen har blitt gjort betinget, med bakgrunn i den massive eksponeringen de har blitt utsatt for i offentligheten.

Gatejustis

Under første dag i retten filmet en mann, fra skjermen i tilhørerrommet, både rettssalen og gangen i tingretten. Filmklippene ble publisert i sosiale medier, og de tiltalte ble navngitt i et kommentarfelt.

Senere ble tiltalebeslutningene i saken delt på sosiale medier, noe som medførte at også de fornærmedes navn ble spredt ukontrollert.

Artisten Kamelen traff en av de tiltalte og filmet og ropte etter ham, og delte videoen i sosiale medier. Plakater med de tiltaltes navn ble hengt opp flere steder i Bergensområdet. Saken har fått sin egen «rettergang» i sosiale medier, og omfanget er fullstendig ute av kontroll.

Situasjonen medførte at retten valgte å gi medhold til å stenge dørene den siste delen av rettssaken. Det er etter min mening et alvorlig tegn at dørene må lukkes på bakgrunn av omtale i sosiale medier, for publikums adgang til slike prosesser er en viktig garanti for rettssikkerheten.

Jeg frykter at færre tør

anmelde overgrep fordi

informasjon om saken kan

bli delt i offentligheten.

Rettssikkerheten

Som advokat innen strafferettspleien ser jeg at det er blitt mer og mer vanlig å dele bilder og videoer av andre, også videoer jeg ville tenkt var av svært privat karakter. I straffesaken dette gjelder har også de tiltalte fortalt at det er vanlig å filme sex og dele videoene med venner. Deling av slike videoer uten samtykke er selvsagt straffbart. Men i denne saken har også deling av videoer og sensitiv informasjon fått direkte konsekvenser for de tiltalte og de fornærmede. I tillegg har denne ukritiske delingen og uthengingen forstyrret viktige prinsipper i norsk rett.

Ikke bare utfordrer det rettssikkerheten at dørene lukkes. De domfelte har også fått redusert sin straff på grunn av dette. I tillegg frykter jeg at saken kan få den konsekvens at færre tør anmelde overgrep fordi de frykter at informasjon om saken vil deles i offentligheten.

Reduksjon av straff på grunn av omtale eller uthenging i media eller sosiale medier skal i utgangspunktet ikke medføre strafferabatt, men domstolen har adgang til å utvise skjønn. Høyesterett har imidlertid uttalt i en rekke saker, blant annet i Rune Øygard-saken i 2013 og i Keshvari-saken i 2020, at massiv medieomtale ikke gir grunnlag for strafferabatt. Det er derfor spesielt at de domfelte i denne saken gis en ikke ubetydelig strafferabatt.

Et politisk spørsmål

Nettmobberne har fått påvirke utfallet av straffesaken i Bergen, og problemstillingen bør løftes på et høyere nivå. Saken fra Hordaland tingrett er imidlertid anket, og det blir interessant å se hva lagmannsretten vil mene om strafferabatten dersom domfellelsene opprettholdes. Jeg blir ikke overrasket om spørsmålet blir løftet helt til Høyesterett.

Det er åpenbart på tide med en diskusjon rundt sosiale mediers påvirkning på rettssystemet. I alle tilfeller er det på høy tid med en gjennomgang av regelverket om hva som kan deles fra en rettssak. I Sverige og Danmark finnes det nyere lovhjemler som begrenser deling fra rettssalen.

I Norge er det under forhandlingene i straffesaker forbudt med fotografering, filmopptak o.l. Men det finnes ikke tilsvarende oppdatert regelverk som i Sverige og Danmark om informasjonsdeling fra private personer fra rettssaker generelt sett. Her må den enkelte privatperson i langt større grad holdes ansvarlig for sine handlinger. Deling i sosiale medier har et enormt sprednings- og skadepotensial, og delingen skjer raskt og ukontrollert.

Det er et klart behov for tydeligere rammer for å kunne gjennomføre rettssaker uten at det går på bekostning av viktige rettssikkerhetsgarantier. Endringen må skje raskt, her er vi allerede for sent ute.