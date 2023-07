Samfundets skoler: Lovbrudd og systematisk negativ sosial kontroll

KRONIKK: Hva er reaksjonene når et isolert, kristent og norsk tros­samfunn ut­fordrer mindre­åriges religions­fri­het og driver skoler med for­mål som står i sterk kontrast til privat­skole­lova?

Samfundet skole og kirke i Egersund.

Bjørn Markussen Forfatter av «Alene ut»

Dette handler om Menigheten Samfundet, et 133 år gammelt luthersk trossamfunn som driver egne skoler der barna skal gå, der alle lærerne tilhører menigheten og fordømmelse av alle andre trossamfunn er en del av formålet.

Subtil og diffus negativ sosial kontroll kan det være vrient å både avsløre og definere. Slik er det alltid. Men den som utsettes for denne kontrollen, vet hva den handler om, slik Robin Andersen forteller i boka «Alene ut». Men i menigheten han kom seg ut av, er kontrollen ikke begrenset til uforutsigbare og delvis skjulte mekanismer. For de tolv menn som styrer Samfundet, har selv satt den negative kontrollen i system:

I tillegg til skoleplikten, blir medlemmene nektet å gifte seg med kjærester som ikke tilhører menigheten. Homofile i parforhold møtes med «det store bann» (bannlysning) – dvs. ekskludering. Besøk i andre kirker enn Samfundets egne betegnes som «fremmed gudsdyrkelse». Den lærer som gjør seg skyldig i noe sånt, mister jobben sin. Barna nektes å gå i 17. mai-tog sammen med barn fra andre skoler. Og om en 15-åring motsetter seg å bli konfirmert i Samfundets kirke, er det «uforenelig med medlemskapet», for å nevne noe.

Er det da så ille å være 15 år og bli kastet ut av menigheten? Ja, ikke bare ille – antakelig umulig for tenåringer som har sett hvordan andre utmeldte eller ekskluderte behandles.

Driften av Samfundets skoler

kolliderer med privatskolelova

– uten at det virker som om

tilsynsmyndighetene bryr seg.

Bryter privatskolelova

Vi skal vokte oss vel for å legge hindringer i veien for at kirker, moskeer, Human-Etisk Forbund og andre tros- og livssynssamfunn fritt får formidle sine trosfortellinger og verdier til barna sine. Når dette skjer i søndagsskoler og barneaktiviteter, skal takhøyden være himmelhøy, – men for den som driver private skoler, er det privatskolelova som gjelder.

I arbeidet med «Alene ut» har jeg gjennom åtte år skaffet meg tilgang til interne og hemmelige dokumenter fra Samfundet. Noe av det mest overraskende har vært å oppdage at driften av trossamfunnets skoler kolliderer med privatskolelova – uten at det virker som om tilsynsmyndighetene bryr seg.

Formålet med menighetens skoler er å skaffe elevene «kunnskaper […] som bør være felles for alle Samfundets medlemmer». Det er derfor barna skal lære at alle andre kirker er «falsklærende». Kan dette podes inn i elevene samtidig som de skal forberedes til vennskap med andre religiøse grupper? Neppe. Men det er dette privatskolelova krever: Skolen «skal ta sikte på å førebu eleven til eit ansvarleg liv i eit fritt samfunn i ei ånd av forståing […] og venskap mellom […] religiøse grupper».

Det er heller ikke enkelt å begripe at det kan fremme respekt «for dei nasjonale verdiane i det landet der eleven bur, og respekt for kulturar som er ulike hans eller hennar eigen» når barna nektes å feire grunnlovsdagen sammen med andre unger. Da hjelper det lite å si eller skrive på tavla at «de nasjonale verdiene er fine.» «La stå!» Ungene lærer jo det motsatte i de andre timene; at den rette lære fastslår at de utenforståendes verdier ikke er verd å flagge for.

Når lovgiver legger vekt på landets verdier, er det grunn til å tro at de kan ha demokratiske verdier i tankene – og at disse verdiene ikke er en selvfølge. Men når Samfundets skoler etterlever formålsparagrafen sin – og sørger for at ungene lærer det medlemmene skal ha felles – må lærerne få ungene til å forstå at politiske partier «kommer fra vår onde natur».

Privatskolene kan heller ikke behandle likestilling slik de selv vil, sier loven. Skolen skal «førebu elevene [på] likestilling mellom kjønna», står det. Men i Samfundet tar menn alle de viktige avgjørelsene. Slik er den rette lære i menighet. Og skole. Kvinner holdes systematisk unna framskutte posisjoner, og kvinners underdanighet er avgjørende, felles kunnskap.

Slik er det også med kunnskapen om å bannlyse seksuelle minoriteter som lever ut sin seksualitet.

Hekken på den gamle kirkegården på Husabø i Egersund skiller døde medlemmer av Samfundet fra døde av «det almindelige samfund». Ligger du på feil side av hekken, er du ikke rett døpt og kommer ikke til himmelen. Grunnleggeren av Samfundet, Bernt Lomeland, ligger til venstre for hekken.

Tilsyn med skolens vesen

Dersom Utdanningsdirektoratet gjennomfører tilsyn ved Samfundets skoler, vil de neppe avsløre noe som helst gjennom å lese fagplanene. Skolens ledelse har flere tiårs erfaring med å redigere fagplaner slik at lovbruddene ikke avsløres. Tilsynet må derfor gå til selve formåls­paragrafen; de må merke seg at skolens innerste vesen er å skaffe elevene kunnskap som «bør være felles for alle Samfundets medlemmer» – for så å sette seg inn i hva disse kunnskapene består i.

Hvis Samfundet fortsatt skal motta ca. 50 millioner årlig for å drive skoler som neglisjerer kravene i dagens privatskolelov, er loven lite verdt.

Her er egentlig bare to alternativer: Enten å endre privatskolelova, slik at den harmonerer med Menigheten Samfundets forståelse av Guds ord, – eller fjerne støtten til Samfundets skoler.