«Gratis», må vel være årets mest krenkende ord?

DEBATT: Enkelte har samme reaksjon på gratis kollektivtransport som amerikanere har på forslag om gratis helsevesen, og de blir skikkelig stressede for hvem som skal betale for det.

«Det finnes ingenting som er gratis», ropes det i kommentarfelt. Det er sant det, alt er relativt, og noen må alltid betale. Men hadde vi innført 200 millioner i skattelette, hadde ikke folk blitt i nærheten av like sinte.

Gratis buss for innbyggerne i Stavanger provoserer fryktelig mange, og det er kanskje ikke så rart, for vi er vel egentlig mest vant til å se sosialt utjevnende tiltak bli nedskalert og fjernet, mens innføring av dem hører fortiden til.

«Det finnes ingenting som er gratis», ropes det i kommentarfelt. Det er sant det, alt er relativt, og noen må alltid betale. Men hadde vi derimot innført 200 millioner i skattelette, så hadde ikke folk blitt i nærheten av like sinte. Faktisk så foreslås det ganske ofte av de samme som klager nå. «Gi folk lavere eiendomsskatt, så kan de bestemme om de vil bruke disse pengene på buss

selv.»

Vel, problemet med det er jo at de av oss i samfunnet som har minst, de har ingen eiendommer å betale skatt på. Derfor kan de heller ikke omdisponere penger fra skattelette til bussbillett. Og forresten, vi har allerede justert bunnfradraget på eiendomsskatten slik at de med små boliger betaler litt mindre.

Visst er mye annet også viktig

«De pengene burde brukes på kommunale boliger, eldre eller andre viktigere saker!» Jeg er hjertens enig at vi må bruke mer penger på alt som er viktig, og det gjør vi selvsagt også. Dette tilbudet går ikke på bekostning av andre tiltak, det er i tillegg til. Noe av det viktigste for Rødt i denne valgkampen er nettopp kommunale boliger, så vi er glad for at det er satt av 400 millioner for å skaffe flere til veie, for dette har vært nedprioritert de siste 20 årene.

Vi har også ansatt husassistenter på alle sykehjem for å styrke bemanningen, innført gratis trygghetsalarm for alle eldre, og bygger nytt sykehjem, og vi er ikke ferdige ennå. Og med tanke på at mange minstepensjonister allerede er de som har behov for buss, enten fordi de ikke har råd til bil, er kjørbare eller har folk til å kjøre seg rundt- så det treffer nettopp en gruppe vi prioriterer.

«Jeg tar ikke buss, og vil ikke ta buss heller!» Det må du heller ikke. Men hvem er det som kan benytte seg av dette tilbudet? Alle innbyggerne. Enten du kjører Porsche eller Saab, sykler, går eller er en busspassasjer, som meg, fra før, så er dette for deg. Du MÅ selvsagt ikke ta bussen hvis du ikke vil, men skulle du befinne deg i en situasjon der Teslaen ikke vil lade, eller det fristet med en kald pils i finværet, så kan du rusle bort til nærmeste busstopp og finne deg et sete med oss andre bussefanter helt «gratis».

Heller bedre ruter

«Vi trenger bedre rutetilbud, ikke gratis buss!» Ja, hjertens enig i at vi trenger bedre rutetilbud. Men alternativet vårt er da å starte et eget kommunalt busselskap, som vi også måtte betale for, og det aner meg at det ikke er så populært heller. For busstilbudet er det fylkeskommunen som tar seg av, det eneste vi kan gjøre for dere er faktisk å betale billetten. Men sjekk gjerne hva partiet du skal stemme på til høsten i fylkesvalget sier om busstilbud,

for det har alt å si for hvilket tilbud vi får fremover.

«Det er bare de som går og sykler som kommer til å benytte seg av tilbudet, ikke de som kjører bil! Hva med folkehelsa?» Dette er det dårligste argumentet av dem alle. De som velger å gå for helsa, de kommer til å fortsette med det. Det er de av oss som strever i denne økonomien, de som må å bære tunge varer med skrale kropper opp tunge bakker for å spare en slant, de som må velge mellom buss og mat på bordet. Småbarnsforeldre, minstepensjonister, uføre, trygda, ungdommer, lavtlønte og studenter er alle grupper som vil

dra nytte av dette. Å la de fattigste av oss slite fortau fordi de «har godt av trimmen» er noe av det mest kyniske jeg har hørt i denne debatten.

«200 millioner varer bare noen måneder!» Ja, det var det vi fikk beskjed om først, men nå viser det seg at det ikke stemte, og at vi har gratis buss i halvannet år for den summen.

Valgflesk og populisme?

«Dette er bare valgflesk og populisme!» Nesten alle i flertallet gikk til valg i 2019 med dette i programmene våre, og derfor kunne vi med god samvittighet kjøre dette gjennom. Det kaller jeg å innfri valgløfter, og det er en million ganger bedre enn å ikke gjøre det man sier. Men jeg forstår veldig godt skepsisen til politikere, det er et sunnhetstegn å utfordre og stille spørsmål til oss.

Aldri har vi fått mer syt og kjeft for noe vi har innført, så det er vel ingen som kan kalle det populisme i hvert fall! Det er langt vanskeligere å bygge opp noe nytt, enn å rive fra hverandre noe gammelt og selge det til høystbydende, stykkevis og delt. Det er skikkelig deilig å få innføre god gammeldags sosialistisk politikk i Stavanger, som har gått foran som et godt eksempel med penger til tannlege, gratis skolemat og nå gratis buss – og det i en

styrket kommune, med lavere arbeidsledighet enn før. Det betyr noe hvem du stemmer på.