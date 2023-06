Rentene har vært mye høyere før

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache holder pressekonferanse om at styringsrenta settes opp 0,25 prosentpoeng til 3,25 prosent.

Christine Ihle Stavanger

Debatt

DEBATT: Da jeg og mine barn etablerte oss i et beskjedent rekkehus på Våland i 1986, var boliglånsrenten mellom 16 og 18 prosent. Ingen sutret i mediene. Vi måtte riktig nok ikke ha 15 prosent egenkapital, og lånerenten ble deretter. Kjøkken, bad og andre oppussingsobjekter ble renovert underveis. Ikke alt på en gang; med Miele-kaffemaskin, gulvvarme på bad, fossefallsdusj på badet etc.

Vi tok det etter hvert. Det var noe sunt i den måten å gjøre det på. Trinnvis. Og glede seg over hver nyvinning. Og ikke basere lån på at en eller to «slaver» i kjeller/ underetasje betalte for mine renter og lån, slik at deres mulighet for å opparbeide egenkapital forsvant.