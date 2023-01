Er dette IKT-avdelingen til Vegvesenet?

DEBATT: Er det en transformatorstasjon? Er det et fengsel?

«Hvor var vi da dette ble godkjent?» spør Dag Svihus.

Dag Svihus Medlem i Stavanger Ap

Nei. Dette er det vi fikk på den gamle Alstor-tomten. Dette er spinndyre, splitter nye leiligheter solgt inn som en slags edens hage på taket av Stavanger (se innsalgsfoto). Dette må vi leve med i flere tiår fremover – som nærmeste nabo til en gravlund. Hvor var vi da dette ble godkjent? Var vi opptatt av pluss/minus en meter på Nytorget?

I vår fartsfylte verden, hvor teknologi og effektivitet regjerer, er det lett å overse viktigheten av skjønnhet i vårt bygde miljø. Kvaliteten på bygningene som omgir oss betyr mye. Vakre bygninger har kraften til å løfte humøret vårt og inspirere oss. De kan få oss til å føle oss stolte over hvor vi bor og jobber, og de kan gi et fellesskap en følelse av samhørighet og identitet. Videre har studier vist at eksponering for natur og skjønnhet kan ha positive effekter på mental helse og kognitiv funksjon.

Henrik Ibsens gate har alltid inspirert meg. Utsikten over Mosvannet, og ned mot sentrum. Her ble jeg alltid litt gladere i Stavanger. Nå er gaten ødelagt av en intetsigende, generisk struktur som ikke klarer å inspirere eller glede en gråstein.

I mer enn en mannsalder kommer dette til å være en konstant påminnelse om en fullstendig ignorering av den estetiske og kulturelle arven til byen vår. Et vitnesbyrd om fiaskoen til arkitektene og byggherrene (og politikerne) som lot denne parodien bygges. Denne bygningen er en skam for byen vår. Dette er en påminnelse om behovet for å være mer årvåken når det gjelder utformingen av bygninger i byen vår.

Det eneste som gjør meg glad her er REMA1000-skiltet.