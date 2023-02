Rogaland må få en ny hyttepolitikk!

DEBATT: Rogaland MDG er svært kritiske til frislipp av hyttebygging, slik det som nå skjer i Eigersund. Fylket trenger mer natur, ikke mindre. Hytteutbygging er, tro det eller ei, den største trusselen mot norsk natur.

Selv før den nye kommunedelplanen for fritidsbebyggelse i Eigersund har blitt vedtatt, har kappløpet om å bygge ut de fineste naturperlene i kommunen startet. Bildet er fra Eigerøy.

Rune Askeland 1.kandidat til fylkestinget for Rogaland MDG

Richard W. Samslått Fylkesleder Rogaland MDG/ Lokallagsleder Eigersund MDG

Allemannsretten og naturen vår selges i disse dager i små biter til høystbydende, hyttetomt for hyttetomt. Grensene for hva som er vill, urørt natur flyttes litt og litt over tid. Først når man ser utviklingen over lang tid ser man hvor store at endringene er. Nettopp av den grunn mener vi i MDG at vi må være ytterst varsomme.

Eigersund kommune har vedtatt at de skal bli en «hyttekommune», og jobber med å få vedtatt en omstridt kommuneplan for fritidsbebyggelse. Politikere fra Arbeiderpartiet og Høyre har uttalt at det er et mål om å bygge 2000 hytter i kommunen. Denne type utvikling, som vi ser i flere kommuner i fylket, mener vi i MDG er å gå baklengs inn i fremtiden.

Hytter ved Eigerøy fyr?

Selv før den nye kommunedelplanen for fritidsbebyggelse i Eigersund har blitt vedtatt, har kappløpet om å bygge ut de fineste naturperlene i kommunen startet. Ett av de første feltene er en utvidelse av hytteområdet ved Ytstebrød på Eigerøy. Rett ved fredede Eigerøy fyr, for de som er lokalkjente.

Her foreslås det bygging av veier, to småbåthavner og innregulering av 13 nye hyttetomter. Totalt planlegges det 79 hytter i et goldt, åpent landskap, ut mot havet. Landskapet på Ytstebrød er så særegent at det i boken «Vakre landskap i Rogaland» er vurdert i nest høyeste kategori. I begrunnelsen for vurderingen skrives det;

«Dette er et småkupert område som ligger mellom den vide havflaten og det åpne kystlandskapet. Området er rikt på store og små viker og holmer, samt karakteristiske våger med smale innløp. Løsmasser i forsenkninger gir kontraster til den ellers grå, oppsprukne og nakne klippekysten. Med lyngheier innenfor er området representativt for Dalanes klippestrender. Dette varierte og særpregede kulturlandskapet har høy estetisk verdi. Få dominerende inngrep gir et helhetlig preg. Eigerøy fyr er et sterkt historisk og identitetsskapende landskapselement med stor symbolverdi. Skytterstillinger og vakthytte fra krigen gir også en særegen opplevelse.»

Smak litt på disse ordene. Tenk på opplevelsen av å være der ute i kuling og regn. Hvordan det føles å se inn mot de nakne svabergene fra sjøen på en skyfri sommerdag. Er det naturen som den er i dag, eller en hyttelandsby du da helst vil se?

Hyttefelt smitter

Planen om de nye hyttene på Ytstebrød var nylig til politisk behandling i Eigersund. Som en motkraft til utbyggingskåte politikere, finnes faginstansene. Deres tilbakemeldinger er tydelige. Statsforvalteren er «kritisk til planlegging av vei inn i et område der landskapsinteressene og naturinteressene gjør seg gjeldende med styrke». Fylkeskommunen peker på landskapsverdiene, og Fiskeridirektoratet viser til at det er registrert poller og ålegressamfunn, begge viktige marine naturtyper. Kommunedirektørens sier at «utbyggingen ikke ivaretar hensynet til omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte», og foreslo en rekke endringer for å dempe de negative virkningene. Et politisk flertall hoppet bukk over bekymringene, og vedtok å sende planen videre som den var, i stedet for å ta ansvar og sørge for å beskytte den urørte naturen.

Den kanskje største faren med å tillate hyttefelt som dette, er at de fungerer som springbrett for neste hytteprosjekt. Smitteeffekten som oppstår når infrastrukturen allerede er på plass, og området er «delvis» ødelagt og bygd ut, er noe som stadig undervurderes.

Signeringen av FNs naturavtale forplikter. Vi i MDG mener at flere hytter i de siste områdene med vill natur i Rogaland ikke er til beste for naturen, mennesker, eller økonomien. Tiden er inne for at hyttepolitikken i hele Rogaland tas opp til debatt. Vårt største ønske at vi snur, og heller bygger mer natur, og dermed et grønnere Rogaland.