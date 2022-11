Foreldre og ansatte i Boganes barnehage står sammen i streiken!

DEBATT: Flere foreldre har brukt opp avspasering, ferie og besteforeldre, men vi støtter fremdeles pensjonskravet til de barnehageansatte. Derfor trør vi til og tar vakter i de streikerammede barnehagene.

Foreldrene kjenner barnehagestreiken røyne kraftig på, likevel står de sammen i streiken med de ansatte som krever bedre pensjon, skriver innsenderen.

Anita Berg Stavanger

Nå går vi inn i femte uke i streiken for en anstendig pensjon for de ansatte i private barnehager som er organisert i Private Barnehagers landsforbund (PLB). Ifølge protokollene fra de tre siste lønnsoppgjørene skulle de ansatte i PBL-barnehagene meldes inn i Fellesordningen for AFP innen 1. januar 2023.

For at alle, uansett alder og når de går av med pensjon, skal få nytte av pensjonen og ikke tape over 50.000 kroner, må PBL nå ta ansvar.

Nå har denne streiken gått så langt at familiene taper mye penger og det går ut over familietid. Vi har ikke mer ferie eller avspasering å bruke, besteforeldre, nære og kjente er oppbrukt. Hva gjør vi nå? Jo da, vi tar ekstravakter grunnet redusert tilbud. I disse dager med økte priser i butikker, på strøm og drivstoff har mange familier en vanskelig situasjon når julen nærmer seg.

De streikende ønsker å komme tilbake igjen i arbeid, ikke stå utenfor porten å se på, men ikke til enhver pris. Hvis ny pensjonsordning ikke kommer på plass, risikerer de som jobber i PBL-barnehager å tape flere titusener i pensjon i året. I dette konkrete eksempelet hentet fra en felles rapport som partene gjennom et partssammensatt utvalg har laget om mulige endringer i AFP-ordninger i PBL og FUS, vil tapet være på 50.000 kroner i året ved uttak som 62-åring og over 43.000 kroner som 67-åring.

Eksemplet viser en person, født i 1970, med årlig lønnsinntekt som i snitt utgjør 435.000 kr per 1. mai 2022: Årlig AFP-utbetaling ved uttak fra 62 år: 50.523 kroner, fordi det utbetales mer i årene fra 62–67

enn etter 67 år. Årlig AFP-utbetaling ved uttak fra 67 år: 43.617 kroner.

Ta ansvar og gi de ansatte en anstendig pensjon!

Vi støtter de ansatte i Boganes barnehage og alle de andre ansatte som er i streik for en anstendig pensjon i PBL.