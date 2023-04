Mange flotte russ, men de som bråker bør behandles strengt

DEBATT: Aftenbladets budskap på lederplass er at samfunnet må ha bedre dialog med russen for å redusere konfliktene. Dette er en altfor slapp holdning til et problem som angår mange uskyldige mennesker.

Russebusser skaper et utenforskap som vi som samfunn må nedkjempe. Dersom disse forholdene hadde eksistert i et vanlig arbeidsliv, hadde virksomheten vært stengt.

Steinar Bjørgo Sandnes

Det er mange tusen russ i Rogaland. De aller fleste er kjekke ungdommer som forholder seg til samfunnets normer, og tar skolearbeidet seriøst. De fleste tenker på at den nærstående eksamen kan ha stor betydning for den videre opplæringen/studiene. Så er det en liten gruppe som ser russetiden som en unik mulighet til fest. Noen bruker store summer på busskjøp eller bussleie. Det er ikke noe galt i det isolert sett, men det er ikke en ønskelig utvikling.

Det er helt klart at dette skaper økonomiske problemer for mange. Mange jobber mye for å fremskaffe nok kapital. Det går lett utover skolearbeidet. Men det viktigste er at det skaper mye utenforskap blant russen.

Vi har lest om utallige situasjoner hvor opptak til russebuss er en utvelgelse som ikke er vårt samfunn verdig. Russebusser skaper et utenforskap som vi som samfunn må nedkjempe. Dersom disse forholdene hadde eksistert i et vanlig arbeidsliv, hadde virksomheten vært stengt.

Kan rulling med russebuss foregå i den tiden russen går på skolen? Som nabo til E39 vet jeg at bussene passerer Sandnes i 12-tiden om kvelden, på vei sørover. Sent på natten vender de nordover. I dag ble jeg vekket klokken 04.30. Hvem kan delta i noe undervisning dagen derpå?

Det store problemet for publikum er bråket som bussene genererer. Den sterke bassen får folk langs veien til å våkne. I Noredalen blir dyr skremt. Hvorfor får de lov? Det må være åpenbart at det går ut over støyforskriftene. Hadde en virksomhet skapt samme lyden, ville helsemyndigheten og Arbeidstilsynet stengt den umiddelbart. Jeg har anmeldt russebusser til politiet for ulovlig bråk på E39. Jeg får ikke svar engang. I tillegg lurer jeg på om russen sitter fastspent i sikkerhetsseler i setene i bussen når de ruller med den overdådige musikken.

Hvorfor skal samfunnet godta dette? Det er et lite mindretall av russen som skaper problemer for mange i samfunnet. Se på alle de private plasser som må stenges om nettene for at grunneiere ikke ønsker å ha verken lyd, søppel eller urinering på sin eiendom.

Politiet toer sine hender og sier at de ikke har kapasitet til å sjekke. Ordfører Wirak ber om dialog. Jeg synes ordfører Wirak, etter god dialog, kunne tilby russen å være en helg ved Rådhuset. Jeg er spent på oppsummeringen etter helgen.

Russebussenes adferd er ikke ønskelig, og har ingen positiv mening. Da må samfunnet sette rammer. Dersom politi/biltilsynet avskilter en russebuss for overtredelse av støyforskriftene, så vil nok resten av russen ta signalet. Det er ikke snakk om kapasitet for politiet, men snakk om vilje. Denne russen skal snart ut i arbeidslivet, og derfor må de tilvenne seg forholdene som aksepteres i samfunnet.

Men viktigst av alt, de fleste russ er kjekke, fornuftige ungdommer.