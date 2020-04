Rogaland har måtte omstille seg

DEBATT: Koronakrisen viser styrken i lokalsamfunnet vårt.

Thor Inge Sveinsvoll Distriktsleder i Rogaland Røde Kors med Flekkefjord by

Etter at regjeringen besluttet de strengeste begrensningene av vår frihet siden andre verdenskrig, så er tilværelsen for oss i Rogaland snudd på hodet. Vi stiller opp på dugnaden for å passe på våre mest sårbare og sikre at livet kan bli som normalt igjen.

Tiltakene har et tydelig mål, men de skjer ikke uten konsekvenser. Med smittevernet opplever både unge og gamle at de får mindre eller mister helt kontakten med andre. Kanskje har de ingen som ringer.

I Rogaland Røde Kors gjør vi alt vi kan for å være der for dem som trenger det, også når vi ikke kan møtes fysisk. Vi er i beredskap og vi rykker ut når det er behov. Vi omstiller våre aktiviteter til denne nye situasjonen. I Besøkstjenesten har våre lokalforeninger begynt å ringe i stedet for å gå på besøk. Visitorer i fengslene jobber med å opprette digital kontakt med innsatte. Røde Kors har en viktig rolle som støtteaktør for lokale og nasjonale myndigheter, og tilbyr støtte til både kommuner og sykehus.

Alle våre ambulanser et stilt til disposisjon

Vi har løpende dialog med våre kommuner om hvordan vi kan bistå lokalsamfunnene og lokale myndigheter.

Vi opprettholder desentralisert blodtapping for å sikre nok blod til Blodbanken.

Vi opprettholder den ordinære beredskapen i forhold til skred og redning.

For å hjelpe oss alle til å navigere best mulig i denne situasjonen, har Røde Kors utarbeidet et sett koronavettregler som viser hvordan vi kan ta vare på både oss selv og andre. Dette håper vi alle vil følge. Det er viktig at vi tar vare på sosiale bånd og egen mental helse.

Nå vil vi ha en dugnad mot ensomhet, og da trenger vi hjelp fra hele det norske folk. Hovedbudskap: Dette er en tid for å si hei til hverandre. Og like viktig: Dette er en tid for å heie på hverandre. ​

Vi heier på nabofamilien som handler mat til den enslige kvinnen som må sitte i karantene. Vi heier på foreldre som sjonglerer jobb og undervisning av egne barn fra kjøkkenbordet.

Ikke minst heier vi på alle sykepleiere, hjelpepleiere, leger, renholdere, alle som jobber i butikk og på lager, alle sjåfører, lærere, barnehageansatte og ikke minst alle frivillige som gjør sitt ytterste nå. Dette skal vi klare sammen.

En pandemi er lokal like mye som den er global. Det er summen av hvordan hvert lokalsamfunn opptrer, som avgjør om vi som verdenssamfunn lykkes med å slå viruset tilbake. Ingen av oss kommer til å klare dette perfekt, det skal vi heller ikke kreve, men når vi heier på hverandre, dytter vi hverandre framover.

