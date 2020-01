Vær en ledestjerne, bruk lys og refleks

DEBATT: Det er et paradoks at vi lever i en tid hvor store deler av tiden vår handler om oppmerksomhet og synlighet. Å gjøre entré! Jeg lurer på hva det er som gjør at det kun er eliten som velger å være synlige når det først gjelder?

«Kle deg gjerne opp med refleks fra alle kanter. Foran, bak og på siden. Jeg ønsker å se deg», skriver Brit Christin Nyman Aarre. Foto: NTB Scanpix

Debattinnlegg

Brit Christin Nyman Aarre Stavanger

På hvilken måte velger du å være synlig i mørket? Ute blant folk. Ute i trafikken. Hvordan viser du verden at du finnes? På gaten, ovenfor dine medtrafikanter?

Du kan få all verdens mulig oppmerksomhet og synlighet. Du har gjerne en hel gate eller sti å ta av. Du har verden for dine føtter eller hjul. Vi snakker «Walk Of Fame». Du har mulighet til å lyse opp veien som en ledestjerne på veien.

Men alt jeg ser er svart. Det er langt mellom de lysene. Refleksjonene fra billyset på refleksen din.

Ønsker et stjernespekket lysshow

Som trafikant ønsker jeg meg et stjernespekket lysshow på veien av gående og syklende mennesker som bruker lys og refleks. Kle deg gjerne opp med refleks fra alle kanter. Foran, bak og på siden. Jeg ønsker å se deg!

Jeg vet du vil nå frem i tide. Til jobb, til skole, til en viktig avtale. Du tror kanskje at siden du selv har oversikten, så kan andre se deg også? Det er ikke slik. Jeg ser deg ikke. Du må sørge for å lyse og reflektere, min venn.

Kun 4 av 10 bruker refleks. Kun 44 prosent av de voksne velger å gjøre seg synlige. Syklister unnlater å gjøre seg synlige – i tillegg velger de å ikke bruke sykkelstier. Er det bare jeg som blir forvirret av et raskt rollebytte fra ulike filer i veibanen og sykkelsti, samt det å helt plutselig sykle over fotgjengerfelt? Kan syklister tillate seg å være anarkister i trafikken? Det gjør det vanskelig for meg og mine medtrafikanter å se, tolke og samhandle med dere. Her på Vestlandet regner det og lys fra biler og butikkvinduer konkurrerer med oppmerksomheten.

Jeg vil gjerne treffe deg, men ikke på den ugreie måten. Jeg vil ikke ha deg liggende på panseret mitt. Jeg vil ikke skade deg. Jeg vil ikke ta livet av deg.

Sosialt samspill

Trafikk er et sosialt samspill, husker jeg min herlige kjørelærer sa da jeg tok lappen. Samspill krever flere involverte parter. Her inni bilen min, i de mørke månedene, føler jeg meg mer som en utskutt romsonde som ikke kan samhandle med noen. Jeg ser dere ikke. Jeg kan ikke høre dere.

Vær så grei – vær som reflekseliten vår; barna. Gjør deg synlig. Gjør en lysende entré. Vær en ledestjerne. Bruk lys og refleks!

