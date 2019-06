Det var en utrolig dårlig kommentar av Arild I. Olsson om IS-brudene i Aftenbladet 5. juni. Denne var full av selvmotsigelser og dårlige argumenter. Var dette en seriøs kommentar?

Bør få strenge dommer

Ikke misforstå, jeg mener de såkalte IS-brudene bør få strenge dommer, meget strenge dommer. Men vi må beholde en viss form for fornuft i dette.

Olsson skriver at IS-bruden selv må oppsøke norsk utenriksstasjon for å få hjelp til nødpass og billetter, enda han i samme innlegg skriver at de internerte nordmennene ikke kan bevege seg fritt innen leiren, og at de i alle fall ikke kan forlate leiren. Han skriver også at Norge ikke kan opprette en luftbro for å hente ut disse kvinnene, i innlegget kommer det fram at det sannsynligvis dreier seg om et titalls kvinner, ja det blir litt av en luftbro. Han skriver også om at regjeringsagenter ikke kan bryte seg inn i fengsler rundt i verden for å hente ut norske fanger. I dette tilfellet er det jo Syriske myndigheter som innstendig ber Norge hente ut sine statsborgere, og stille dem for retten i Norge. Han lurer da på om ikke samfunnet også burde stille opp for andre nordmenn som er straffet utlandet. Jeg vil da minne om de ressursene Norge la ned for å få ut French og Moland fra Kongo. De var endatil dømt for mord, så vidt jeg vet er ikke IS-brudene dømt for noe enda.

Barna er uskyldige

Dette innlegget er ikke ment å være støtte til IS-bruden, de fortjener all den straffen de kan få. Men barna er uskyldige, enda om de har foreldre som har forbrutt seg på det groveste. Barna er norske statsborgere, og har krav på at Norge hjelper dem. Det verste som kan hende et barn, er å bli skilt fra sine foreldre, derfor må også kvinnene hentes hjem, for så å få sin velfortjente straff. Det er feil at resurssterke Norge skal overlate alle problemer til Syria.

Det blir feil å la hevnen over disse kvinnene ramme barna. Bare tenk på den uretten de såkalte «tyskerungene» fikk oppleve i mange tiår etter krigen. Ikke gjør samme feil igjen.