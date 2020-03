Det handler ikke om deg og meg, men oss

DEBATT: Det handler ikke om å være mest mulig synlig, eller å «stå i rampelyset» eller «å få frem» sine saker i denne tiden. Aftenbladets kommentator Harald Birkevold undervurderer dessverre det helt avgjørende poenget i sin analyse i avisen 25. mars.

«Det å stå sammen i disse tider er avgjørende. Kommunestyret består av 67 engasjerte representanter, som alle ønsker å bidra i den dugnaden som nå pågår», skriver Anne Kristin Bruns (KrF) og Sissel Knutsen Hegdal (Høyre). Foto: Jarle Aasland

Anne Kristin Bruns KrF

Sissel Knutsen Hegdal Høyre

Det handler om å stå sammen om å lytte til det sentrale politikere anbefaler oss å gjøre. Det handler om å stå sammen for at færrest mulig av oss skal bli syke. Det handler om at vi i solidaritet med hverandre gjør dette i fellesskap. Det gir en ekstra kraft, og gjør at vi både anerkjenner hverandres styrke og kunnskap. Gjennom diskusjonene blir ofte vedtakene og forslagene enda bedre.

Kampen mot koronaviruset er en sak vi står sammen mot. I den unntakssituasjonen Stavanger er i nå, handler det i svært liten grad om de ulike politiske sakene eller det enkelte politiske parti. Det handler om oss! Derfor tenker vi at et tettere samarbeid mellom alle politikere i vår by vil gjøre situasjonen for oss alle mer forutsigbar, mer samlende og ikke minst gi opplevelsen om at vi er med på denne dugnaden sammen.

Politisk stabilitet og ro er allerede fremhevet av mange – og det er nettopp hva både Norge og Stavanger trenger.

Heier på ordføreren

Vi heier på vår egen ordfører som har fått en enorm utfordring i fanget, og som nå er nødt til å ta vurderinger og avgjørelser som ikke alle kan delta i. Vi bør alle være takknemlig for den enorme arbeidsoppgaven ordføreren gyver løs på og som vil kreve henne i mange måneder fremover. Spørsmålet er hvordan vi andre kan være til hjelp? Kommunestyret består av 67 engasjerte representanter, som alle ønsker å bidra i den dugnaden som nå pågår.

Det er mulig dette er en fremmed arbeidsmetode for Birkevold, men politisk har vi jobbet på denne måten lenge. Det vil alltid være et vesentlig poeng å søke bredest mulige vedtak i store, avgjørende politiske saker. Det styrker både partiene i flertallet og i mindretallet. Og viktigst av alt, det styrker situasjonen for byens innbyggere. To av de tyngste sakene vi jobbet med i oppvekst i forrige periode var neddimensjonering av barnehageplasser og ny ressursfordelingsmodell for skolene. Det var nettopp i fellesskap vi klarte å finne frem til gode politiske løsninger.

Vi vil gjøre vårt for å bidra

Nei, Birkevold – dette handler ikke om rampelys. Verdien av å stå sammen i utfordrende situasjoner og saker, og i særdeleshet i en krisesituasjon, er svært viktig. Koronakrisen er den største katastrofen som har rammet landet, og Stavanger, etter krigen. Vi opplever rekordhøy arbeidsledighet, en privat sektor som har alvorlige problemer, og vi har ingen svar på hvor lenge denne unntakstilstanden vil vare. Politisk stabilitet og ro er allerede fremhevet av mange – og det er nettopp hva både Norge og Stavanger trenger. Vi vil gjøre vårt for å bidra. Nå handler det ikke om meg eller deg, det handler om oss!

