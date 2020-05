Lærlinger må få hverdagen tilbake

DEBATT: I disse tider håper jeg at de lærlingene som har blitt permittert eller sagt opp, holder motet oppe. Vi skal tilbake til normalen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Lærlinger bør ha krav på å få fullført løpet sitt også i disse vanskelige korona-tidene», skriver John Olav H. Molin. Foto: Privat

Debattinnlegg

John Olav H. Molin Hundvåg

Jeg er selv lærling på Rosenberg Worley og får kanskje som mange andre fagprøven min utsatt på ubestemt tid. Jeg skal gå opp i august og får kanskje gjennomført som planlagt. Jeg må derfor leve med å vente og se hva framtiden bringer.

Det å sette framtiden på vent, er veldig vanskelig når man har drømmer som man har jobbet hardt for å oppnå. Å få beskjed om at man må vente på ubestemt tid for å fullføre løpet sitt, er frustrerende.

De som har mistet læreplassen sin, bør få tildelt ny plass for å få fullført opplæringen.

Må være forferdelig

Det å bli permittert eller stå uten læreplass må være forferdelig når man bare har så vidt har begynt i arbeidslivet. Heldigvis vet jeg at jeg har en trygg jobb å gå til, enn så lenge, fordi Rosenberg ikke har blitt rammet så hardt som mange andre bedrifter. Heldigvis har ingen lærlinger blitt permittert eller sagt opp der.

Vi unge er sårbare når det kommer til økonomi. Derfor tenker jeg nå på dem som står uten arbeid. Jeg som fortsatt har en jobb og gå til, har vel egentlig bare hatt veldig flaks.

Det er nå folk kommer til å slite skikkelig med å betale de vanlige utgiftene som husleie og mat. Dagpenger hjelper jo på, men for dem som allerede har lav lønn, blir det mindre å rutte med.

Krav om fullført løp

Lærlinger bør ha krav på å få fullført løpet sitt også i disse vanskelige korona-tidene. De som har mistet læreplassen sin, bør få tildelt ny plass for å få fullført opplæringen. Det skulle jo bare mangle. Jeg lurer egentlig på om det kan være lurt å få forlenget lærlingløpet for dem som blir rammet av permitteringer, fordi de fortjener å få fullført løpet sitt på lik linje som alle andre.

I disse tider håper jeg at de lærlingene som har blitt permittert eller sagt opp, holder motet oppe. Vi skal tilbake til normalen, og da trenger vi alle tilbake i arbeid og ikke på Nav. Myndighetene og fylkene må jobbe for å få flest mulig tilbake i arbeid når vi nå skal begynne å ta hverdagen tilbake.