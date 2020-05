Koronaviruset har gjort alle til gamere

DEBATT: Gjennom Facebook har statsminister Erna Solberg invitert hele Norge til å game. Når millioner av mennesker søker etter sosial distansevennlige aktiviteter grunnet koronaviruset, er den digitale favoritten gaming. Eller på godt norsk: data- og videospill.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Gjennom e-sport får man øvd på ferdigheter som kreativitet, samarbeid, kommunikasjon og strategisk tenkning», skriver Tone Therese Paulsen. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

Tone Therese Paulsen Nordic Edge

Viruset har endret måten vi bruker internett. Sosial distanse tvang oss til å finne nye måter å omgås. Der idretten måtte gi «tapt», vant videospill. Med alle store ligakamper kansellert, utenom en og annen hviterussisk fotballkamp, fikk videospill-nettsteder en kraftig økning. Twitch, det ledende nettstedet for streaming av spill, har økt trafikken med 31 prosent under pandemien. Også WHO har anerkjent spillindustrien som en viktig brikke i å forhindre spredning av covid-19. Borte er stigma om at gaming kun foregår på gutterom og fortvilte mammaer og pappaer som kjefter, innfører spilletider og må koble fra internett for å hindre gaming.

Stigmatisert

Gaming har nemlig i en årrekke vært stigmatisert. Et kjapt søk på google med stikkordet «gamer-mamma» gir tusenvis av treff på utfordringer med gaming.

WHO la også i 2019 til videospill-avhengighet som en offisiell psykisk helseforstyrrelse. Prioriterer du gaming fremfor andre interesser og daglige aktiviteter, har du (ifølge WHO) en videospill-avhengighet. Så endret verden seg.

Mars 2020 fikk vi en ny hverdag og måtte øve på sosial distansering. #PlayApartTogether-kampanjen ble lansert 28. mars, en kampanje som oppmuntrer oss om å ty til videospill som et middel for å opprettholde fysisk avstand mens vi fortsatt kobler oss sosialt med andre. WHO støttet kampanjen, og 43 millioner tunet daglig inn på Twitch for å følge med på sine favorittgamere.

E-sport er den nye breddeidretten.

Les også Me kårar tiårets beste dataspel

Les også Pappa reagerte sterkt på sønnens spilling. Så la han merke til et tall i hjørnet av skjermen

Milliardindustri

Er det imidlertid kun pandemien som har gjort gaming «stuerent»? For bare få uker siden var det mange mennesker – inkludert meg selv – som stolte på å ha nok av et liv offline til å ikke trenge videospill. Plutselig fant jeg meg i sosial isolasjon og konkurrerer om å bygge digitale hus, svært fornøyd med egen ranking. Internasjonalt er gaming, eller e- sport, en milliardindustri. Gjennom e-sport får man øvd på ferdigheter som kreativitet, samarbeid, kommunikasjon og strategisk tenkning. Et studie utført av American Psychological Association viser at gaming også styrker en rekke andre kognitive ferdigheter som navigasjon, resonnement, hukommelse og persepsjon.

Fire av de største tech-selskapene i verden – Microsoft, Facebook, Google og Amazon – har for lengst satset på e-sport og konkurrerer om å tiltrekke seg de beste spillerne. Spillindustrien vokser raskt, og er allerede en av verdens største.

Investeringsbanken Goldman Sachs hevder at e-sport kommer til å bli en større tv-sport enn amerikansk fotball innen 2022. Allerede er publikummet høyere enn Netflix, HBO og ESPN kombinert. I Norge henger vi litt etter. Men vi ser noen initiativ: Eeksempelvis satte Stavanger kommune opp en discord-server (kommunikasjonskanal for spill), enkelte videregående skoler har fått eSport som fag, Oilers har etablert Oilers eSport, og selskap som Altibox utvikler egen spillportal og bygger opp en profesjonell bedriftsliga. E-sport er den nye breddeidretten. Etablerte idrettslag som Oilers og Viking ser på ernæring og fysisk aktivitet i kombinasjon med online gaming. Selv om idretten er motorisert må du være i god fysisk form for å prestere.

Startet for 30 år siden

Gaming-revolusjonen startet egentlig for 30 år siden med Atari, Nintendo, og en støvete 386 fra IBM på kontoret til far. Likevel er det i løpet av det siste tiåret at gaming virkelig har skutt fart. For utenforstående kan det se ut som det nærmest skjedde over natten med utbruddet av covid-19. Fra Ataris relativt ukjente Space Invaders Championship i 1980 til League of Legends finalen som spiller for et utsolgt Bird’s Nest i Kina i 2017 med over 40 millioner seere, viser den nærmest ufattelige oppslutningen rundt gaming som en sport de siste tiårene. Gaming har blitt mainstream og i dag spiller både statsministeren og lillebror dataspill.