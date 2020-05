Greenpeace og den innbilte klimakrisen

DEBATT: Den reelle grønne omstillingen er CO₂-utslippene som har gjort Jorda grønnere og grønnere. Økte CO₂-utslipp er kun til det beste for Jorda.

«De økte CO₂-utslippene er kun til det beste for Jorda», skriver Geir Hasnes i Klimarealistene. Foto: NTB scanpix

Debattinnlegg

Geir Hasnes Styremedlem, Klimarealistene

Klimarealistene takker Matthieu Bulteau fra Greenpeace for innlegget om vår annonse i Aftenbladet, 2. mai. Dermed fikk enda flere med seg annonsen vår, og det var hyggelig.

Han sier at vi velger våre ord «med omhu». Det stemmer, fordi det er ytterst viktig at vi er så eksakte som mulig om hva som er vitenskap og hva som er synsing om klimaet.

Vage og udefinerte ord

Det går ikke klart frem i innlegget hva som er galt i vår annonse. Han sier at vi blander vær og klima, forurensning og drivhuseffekt, uten å gi eksempler. Siden Klimarealistene prøver å være klare på forskjellen på vær og klima, og på at CO₂ ikke er forurensning, tar vi gjerne mot eksempler på uklarheter.

Han sier også at vi misbruker statistikk, fordi vi hevder at det har blitt mindre ekstremvær de siste hundre år, men henviser ikke til statistikk som viser det motsatte.

Påstandene om klima ledsages vanligvis av vage og udefinerte ord, hvor leseren selv kan forestille seg hva han måtte finne på, som med «klimaendringene». Hvilke klimaendringer mener Bulteau er farlige? Mener han at Klimarealistene hevder at der ikke er klimaendringer?

Han hevder at det blir stadig mer tydelig at det haster å fase ut bruken av fossil energi, uten å begrunne det. Det er pussig at uansett hvor mange billioner som har gått til klimatiltak de siste 30 år, hører vi aldri politikere fortelle at tiltakene deres virker.

I stedet roper de bare etter mer penger til sin imaginære klimakrise, mens de tar alminnelige værfenomener til inntekt for saken.

Økonomiske interesser

Han kommer også med den sedvanlige påstanden om at der står pengesterke interesser bak Klimarealistene. Dessverre er der ingen oljeselskaper som finansierer oss, og den halve millionen vi hadde i inntekt i fjor kom fra medlemskontingent og arrangement av en konferanse.

Greenpeace har selv årlige inntekter verden over på over fire milliarder, og de nyter godt av den norske stats og medias godvilje til å publisere hva de vil, hvor de vil. Kanskje Bulteau kan fortelle meg hvor mange titalls millioner Greenpeace får i støtte fra staten og fra oljeselskapene?

CO₂-utslipp er bra for Jorda

Mennesket står i en særstilling blant dyrene fordi det er i stand til å tilpasse seg flere forskjellige klima enn noen annen dyreart, og har derfor utfordret vær og klima ved å bre seg ut over hele kloden. At Bulteau mener at barn fortjener et levelig klima, er jeg selvsagt enig i, men vil offshore havvind føre til at klimaet i Stavanger blir mer stabilt med mindre ruskevær, regn og blåst?

De økte CO₂-utslippene er kun til det beste for Jorda, som har blitt grønnere og grønnere siden satellitt-overvåkning av jorda startet i 1979. Dette er den reelle grønne omstillingen.