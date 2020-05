Ikke legg ned Lyefjell barnehage

DEBATT: Rådmannen i Time kommune, ved sin administrasjon, har i revidert barnehagebruksplan forslått å legge ned Lyefjell barnehage.

«At vi som foreldre igjen må kjempe for å beholde en lokal barnehage vitner om lite respekt og forståelse for folks situasjon på Lyefjell», skriver Kenneth Terjesen. Foto: Kenneth Terjesen

Kenneth Terjesen Lye

Forslaget om å legge ned kommer kun noen få måneder etter at politikerne i kommunen vedtok å opprettholde tilbudet på Lyefjell. At vi som foreldre igjen må kjempe for å beholde en lokal barnehage vitner om lite respekt og forståelse for folks situasjon på Lyefjell.

Man viser til at det er overkapasitet i Vestly barnehage, noe som er naturlig med tanke på hvor liten bygda er i forhold til størrelsen på barnehagen. Vestly barnehage ble bygget med kapasitet til 180 barn, når innbyggertallet på Vestly er sånn omtrent 25 (kanskje noe høyere). I tillegg ble barnehagen i utgangspunktet bygget for å avlaste Bryne-området. At økonomien til kommunen da går utover barn på Lye blir helt feil.

Vestly Idrettsbarnehage er en fantastisk flott barnehage, og det er også mange barn fra Lye som tilbringer dagene sine her. Men det er ikke dermed sagt at alle barn på Lye skal måtte tvinges over uten at foreldrene selv vil dette.

Tett samarbeid med UiS

Med Lyefjell barnehage har vi en sentrumsnær barnehage som har tett samarbeid med Lye Skule (utplassering av elever, 1. klassinger som kommer og forteller 5-åringene om hvordan det er å begynne på skolen). Lyefjell barnehage har også tett samarbeid med Universitetet i Stavanger og har ofte studenter inne. Barnehagen har også gode søkertall og har i flere år hatt ventelister.

Å bruke kvalitet som grunnlag for å legge ned Lyefjell barnehage, blir direkte feil. Man kan se på foreldreundersøkelsen det blir vist til i barnehagebruksplanen. Her står det at foreldrene er fornøyd med Vestly Idrettsbarnehage, men at en da lar være å skrive at Lyefjell Barnehage har like gode tilbakemeldinger Å sette to barnehager opp mot hverandre, er ingenting annet uetisk.

I denne saken så finnes minst to aspekter. Det ene er økonomi, det andre er overkapasitet. Når det gjelder økonomi, vil kommunen uansett måtte betale for vedlikehold av byggene. Det andre problemet er at så lenge politikerne mener at Vestly er en del av Lye, og skal avlaste Lyefjell, vil Lyefjell barnehage alltid stå i fare for å bli nedlagt.

I tillegg er mange av argumentene som ble brukt sist like aktuelle i dag: Avstand – flere må ha bil for å kunne levere. Dette vil øke trafikkmengden på Vestlyvegen betraktelig.

Bygge videre på Lyefjell

En barnehage skal ligge i barnas nærområde, for å følge dette punktet i barnehagebruksplanen, må kan man ikke legge ned Lyefjell barnehage, samt at man må bygge ut på Vestly (bygge på matjord). Et bedre alternativ vil være å begrense kapasiteten i Vestly til 100 barn, og heller bygge videre på Lye, hvor man kan bygge på fjell.

Jeg håper politikerne i kommunen står inne for det som ble sagt i forrige runde: Lye er et område det skal satses på når det gjelder utbygging.

