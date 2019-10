De burde heller vært bekymret for de manglende gjennomslagene. Leserinnlegget de skrev i Aftenbladet 8. oktober bekrefter min analyse. De har gitt fra seg verktøykassen sin.

MDGs folkevalgte i Stavanger har lest mitt innlegg som om jeg mener bompenger er den viktigste saken i Stavanger. Det er heldigvis ikke riktig. Men i analysen av hva en av valgets vinnere, Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) har fått gjennomslag for i plattformen spiller selvsagt bompenger en viktig rolle.

Ikke riktig

I MDGs leserbrev skriver de at biltrafikken skal ned og det med «(…) – de virkemidlene som trengs». Det er jo faktisk ikke riktig. Dersom det skulle vise seg at det var rushtidsavgift eller bompenger som var det virkemiddelet som trengtes for å få ned biltrafikken, har MDG godtatt at bompengeinnkrevingen skal reduseres kraftig og de har godtatt at det ikke innføres rushtidsavgift.

Jeg er oppriktig nysgjerrig på hvilke andre virkemidler MDG har for å få ned biltrafikken. Som jeg skrev, vil parkeringsrestriksjoner ikke nødvendigvis løse disse problemene, spesielt ikke om Stavanger står alene om dem. Den politiske plattformen mangler ikke mål, men den er ganske fattig på hvordan man skal nå dem.

Utsatt de tøffe takene

Alle som har forhandlet om politikk før (eksempelvis den sittende regjeringen) vet hvor viktig det er å avklare ting under forhandlingene om ny plattform – det er krevende å forhandle i etterkant. Her har en utsatt de tøffe takene til en senere anledning, og en har altså, ved å legge seg på rygg for FNB, tatt bort de viktigste verktøyene for å redusere biltrafikken.