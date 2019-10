Det må tas en ny runde på Ekofisktanken

DEBATT: Allerede i årene 2005-6 ble ConocoPhillips ved den mektige Stig Kvendseth av Norges Miljøvernforbund forespurt om å utlevere konsekvensutredningen for Ekofisktanken som den gang ble utarbeidet. Den gang ble vi avvist av oljeselskapet.

Den gang var problemstillingen om tanken fremdeles inneholdt en god del forurensede sedimenter og tungmetaller som vi ikke ønsker ut i miljøet. Selskapet hadde da fjernet en del og måtte etterlate en del. Tillatelsen for en god del år tilbake om å få anledning til å etterlate tanken ble tatt etter den tids standarder. Så en kan godt si at rammeverket internasjonalt for riving /hugging av oljeinstallasjoner er modent for revisjon. Både hva gjelder de prinsipielle diskusjonene så vel som krav som må stilles og innskjerpinger som må gjøres. Dette ifht. både kunder og leverandører.

Sommeren 2018 opprettet vi kontakt med selskapet igjen. 13 år etter sist gang. Tausheten er øredøvende fra arrogante ConocoPhillips. Denne arrogansen tjener ikke selskapet. På lenger sikt må det tas en ny runde på Ekofisktanken. En offentliggjøring av hva ConocoPhillips utredet, vil gi oss mer svar. Dette skal komme som en del av revisjonen for opphuggingsbransjen som i dag lever et liv i skyggen.