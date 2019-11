Vi går fra 428 til 358 kommuner i Norge, for å nå regjeringens mål om «mer robuste fagmiljøer» og «større enheter». Det finnes garantert steder der dette er fornuftig og ønsket, mens andre steder er det gjort med tvang og misnøye. Regjeringen har uansett kommet et godt stykke på vei mot sin egen ambisjon om færre kommuner.

Jernbanen

Samtidig som kommunalministeren arbeider for større enheter, går samferdselsministeren på jobb hver dag for å splitte opp selskaper og virksomheter staten eier og forvalter. Jernbanedriften i Norge er et av de verste eksemplene på dette.

For hvordan forvaltes norsk jernbane? Togene har forsvunnet fra NSB. NSB har for så vidt også forsvunnet fra NSB, men ei heller Vy eier togvognene. De eies av Norske tog AS. Vedlikeholdet utføres av Mantena AS, men også det utenlandske selskapet Stadler AG har vunnet anbudskonkurranse på vedlikehold.

Stavanger stasjon og andre stasjonsbygninger er ikke lenger en del av NSB, men er overført til Rom Eiendom AS, som har skiftet navn. Bane NOR eier skinnene, mens vedlikeholdet av skinnene tar Baneservice AS seg av. Samme selskap har også ansvar for signal- og teleanlegg. Men billettautomatene og -systemene står Entur AS for. Om du fortsatt ikke har sluttet å lese, så ser du at dette ikke er særlig robust. Ikke særlig stort. Men det er et virvar av selskaper.

I tillegg til alt dette, så skal nå store deler av driften av norsk jernbane privatiseres. Så Jærbanen og Sørlandsbanen skal nå snart driftes av engelske Go-Ahead. Flere andre jernbanestrekninger er konkurranseutsatt, og flere er planlagt konkurranseutsatt. Spør du meg bør toget frakte folk rundt i Norge, ikke utbytte ut av Norge.

Vår region

Dette har vi også regionale eksempler på. I Rogaland kan man noen ganger lure på hvem som har ansvaret for at bussen er for sein. Og da tenker jeg ikke på om det er bussjåføren eller trafikken, men hvilken instans skal jeg som busspassasjer peke på? Er det fylkespolitikerne, Kolumbus eller driftsselskapet?

Rogaland fylkeskommune er oppdragsgiver, og har en leveranseavtale med Kolumbus AS, som fylkeskommunen eier 100 prosent. Hverken Rogaland fylkeskommune eller Kolumbus eier eller drifter en eneste buss, det gjør ulike selskaper.

I Stavanger-regionen har Boreal Transport Sør AS vunnet anbudskonkurransen og leverer bussene. Men det er fylkespolitikerne som bevilger pengene, og Kolumbus som lager bussrutene. Rutetilbudet vedtas politisk, mens utførelsen har fylket ikke ansvaret for. Det populære hjem-jobb-hjem-tilbudet får nå en prisøkning, og særlig høy pris jo lenger ut fra Stavanger man reiser fra, som Kolumbus alene har bestemt. Det har ikke fylkespolitikerne vedtatt, men det er nok de som får kjeften allikevel.

For å kunne privatisere

Men hvorfor har ikke regjeringen bestemt seg for å enten lage større enheter, eller splitte opp? Det er ikke en tilfeldighet eller en feil. Det er helt bevisst. De gjør det de kan for å tilrettelegge for mer privatisering, og mindre fellesskapsløsninger.

Store kommuner kan, med høyreside-flertall, gi større rom for å privatisere sykehjem og barnevern, og bygge kommersielle barnehager fremfor kommunale. Mens oppsplittede statlige selskaper gir mulighet til flere private aktører og konkurranseutsetting av enkeltstrekninger. Det er tragisk at Norge nå skal kopiere politikk som er forhatt alle steder den er prøvd ut. Alle som har reist med tog i England, vet at det ikke er noe å trakte etter.

Alternativet

SV mener vi kan velge en annen vei. Vi kan si at noen samfunnsoppgaver er for viktige til å overlate til private aktører. Jernbanedrift og drift av kollektivtransport er slike oppgaver. Vi bør få en ny regjering i 2021 som prioriterer styrket kommuneøkonomi fremfor større kommuner, og som arbeider for en samferdselspolitikk som tjener folk flest, fremfor at tog og buss er noe rikinger skal tjene enda mer på.