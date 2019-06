NRK melder om at det er rekordtall for hjemløse dyr i Norge. I fjor ble det rapportert om at over 8000 dyr lever på gata, de aller fleste av disse katter. Daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset, uttaler at alle lokalavdelingene drukner i dyr.

Her på Nord-Jæren er også tallene store. Per 23. juni hadde Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren fått meldt inn 427 saker bare i år. Sammen med organisasjonene Lucas og Hjelp Katten har de tatt inn 261 katter. Kapasiteten er sprengt.

Én løskatt kan bli til tusener

En ukastrert katt som går ute kan fort få tre kull på fire kattunger i året. Formerer disse seg i samme tempo kan det resultere i 140 kattunger neste år, 1700 kattunger året etterpå, og 20.000 kattunger det tredje året.

Frivillige organisasjoner som blant annet Hjelp katten og Dyrebeskyttelsen Norge tar på seg jobben med å bekjempe dette problemet, og for å øke kattens status. I Norge er det ingen offentlige organ som gjør denne jobben.

Roten til problemet er oss mennesker. Selvsagt. Ansvarsløse mennesker fører til hjemløse dyr. Mange gir bort katter uten krav om kastrering/sterilisering og ID-merking, disse får kattunger og nye katter må gis bort. Impulskjøp, mangel på interesse, allergi, familieforøkelse og klassikeren «vi skal på ferie» gjør at katter ofte blir overlatt til seg selv.

Må stille krav

Jeg mener det bør være et krav til alle katteeiere som har utekatter at de skal kastrere/sterilisere katten sin. Det bør også gis støtte til organisasjoner som Hjelp katten, og vi må i fellesskap jobbe for å redusere disse skrekktallene.

Sist høst meldte jeg meg inn i Miljøpartiet De Grønne. En viktig grunn til dette var at partiet deler disse meningene. Som medlem, og hvem vet, kanskje kommunestyrerepresentant for MDG i Stavanger, vil jeg gjøre alt jeg kan for de hjemløse kattene.