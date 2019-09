Å skremme folk bort fra å søke psykisk helsehjelp

Onsdag 11. september publiserte Aftenbladet en helsides annonse som takk til bidragsytere til sitt arbeid for å opplyse publikum om ulovlig tvang i psykiatrien. Men: For det første heter det ikke psykiatrien lenger, det heter psykisk helsevern. Det er fordi det ensidig medisinske paradigmet for lengst har forlatt scenen, og medisinerne nå deler ansvar for behandling med andre faggrupper så som psykologer, sosionomer, sykepleiere og vernepleiere. Sammen skaper vi et godt, menneskelig og moderne psykisk helsevern som vi kan være stolt av. Humant og moderne, i verdensklasse.

Kommer i skyggen

For det andre bidrar Aftenbladets unyanserte fremstilling av bruken av tvungent psykisk helsevern og tvangstiltak til et skrekkbilde som ikke stemmer med virkeligheten. Nødvendig tvang ovenfor mennesker som ødelegger seg selv og dem rundt seg, tvungen behandling som beviselig redder liv og livskvalitet, kommer helt i skyggen av det Aftenbladet har avslørt av ulovlig tvang. For øvrig er disse «avsløringene» sannsynligvis et resultat av at vi er best på loggføring og dokumentering av all bruk av maktmidler.

For det tredje, kan det fort ha oppstått et inntrykk av at det er vi i psykisk helsevern som initierer tvangsinnleggelser. Det er ikke tilfelle. Faktum er at alle henvendelser til oss om tvungent psykisk helsevern kommer fra lege utenfor, på initiativ av pårørende eller andre bekymrede.

Skader folkehelsa

Den fremstillingen som skal gå for undersøkende journalistikk, er uriktig og skader folkehelsa: Tidlig behandling av alvorlig psykisk lidelse fordobler sjansene på full tilfriskning. Denne tendensiøse, subjektive historiefortellingen til Aftenbladet fører til at folk ikke søker hjelp, behandlingen kommer for sent, og liv og livskvalitet kommer i fare.

Humant og moderne, i verdensklasse, og med kontinuerlig arbeid for utvikling til det enda bedre, det er det vi står for. Således ønsker vi kritiske blikk velkommen, men de må være korrekte.