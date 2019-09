Motstandernes rasende angrep på Trine Skei Grande nå etter valget, er en bekreftelse på den gode jobben Venstre-lederen nå har gjort for sitt parti: Ved å stå fast i klima-konflikten med Frp, fikk Venstre etterlengtet omtale av sine standpunkter og endte med et valgresultat på høyde med KrF og stortingsvalget for to år siden – selv om meningsmålinger så sent som i mai dømte partiet nedenom og hjem. Og denne gang kan ingen hevde at taktiske Høyre-stemmer reddet resultatet.

Selvsagt er det leit med tilbakegang fra kommunevalget for fire år siden, og man ønsker seg jo alltid framgang. Men realpolitikk er å se på utgangspunktet. Og utgangspunktet foran kommende to-årsperiode er nå at partiet har en solid stortingsgruppe og regjeringsmakt, og saker som tok all oppmerksom først i regjeringsperioden (Giske og KrF-veivalg) kommer neppe igjen. Og man er stadig representert i kommunestyrer og fylkesting landet over. Det er ingen grunn til pessimisme – det gjelder bare å stå på, for grunnlaget er der.

Jobbe sammen

Jeg stemmer Venstre fordi partiet er sterkt engasjert og taler klart om verdens to hovedutfordringer: Klimakrisen og flyktningkrisen. Selv om motstanderne snakker om symbolpolitikk, er Venstres miljø- og klimaminister Ola Elvestuen så dyktig at han ble valgt til president for FNs miljøforsamling for de neste to år. Han forstår at vi ikke kan redde verden alene, men må jobbe sammen med alle gode krefter, ikke minst i EU. Ungdommen skjønte engasjementet og sluttet opp om Venstre i skolevalgene. Jeg tror også ungdommen vil slutte opp når det gjelder flyktningpolitikk. Når det i Norge er straffbart ikke å hjelpe folk i nød, så tror jeg faktisk de fleste er enige i at også norske politikere og vår regjering må forsøke å redde flest mulig. Og hvis ikke vi hjelper andre, hvem skal så hjelpe oss hvis vi kommer i nød?

Noen prøver å gi Skei Grande skylden for færre stemmer enn for fire år siden, og prøver å skape en lederdebatt i Venstre. Det er også noen vellykkede ordførere som ikke ser forskjell på lokal- og rikspolitikk. Jeg synes hun er den absolutt mest sympatiske og blide i nesten alle debatter. Abid Raja vil med sitt engasjement for menneskerettigheter være en god etterfølger, men ikke i denne omgang.

Og fri meg fra partiledere som roper ut: «Vi skal knuse de jævla sosialistene!»

Debattredaktør irriterer seg

Aftenbladets debattredaktør, Solveig G. Sandelson, synes å høre til de som irriterer seg voldsomt over at Venstre klarte å reise seg ved valget. I hvert fall tyder hennes innlegg «Slik Trine ser det» i avisa 13. september på det. Hun vil ikke høre snakk om at Venstre kan være med å motarbeide ekstreme krefter som herjer i Europa, og skriver hånlig om at Venstres største seier i regjering har vært å få avviklet pelsdyrnæringen. Men den hånen kan hun spare seg: For oss dyrevenner er det fantastisk å tenke på at hundretusener pelsdyr i framtida skal slippe å lide i trange, norske nettingbur. At Venstre våget å ta denne kampen, til tross for sterke motkrefter, er nettopp noe som gir meg som venstrevelger tro på at partiet også vil våge å stå opp for menneskerettigheter og nestekjærlighet, og fremdeles greie å trekke regjeringens politikk i denne retningen. Og da er jeg overbevist om at sperregrensa vil bli passert med god margin ved valget om to år.