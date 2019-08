Samfunnet vårt blir stadig mer overvåket. Det innhentes, lagres og deles opplysninger om barn i skoler og barnehager, gjennom nettsider og via foresatte.

Samfunnet blir stadig mer digitalisert, og det stilles økte dokumentasjonskrav til elevenes læring og utvikling. Det gjør at gode personvern- og databehandlingsrutiner i institusjonene er viktigere enn noen gang tidligere. Barn er sikret rett til privatliv gjennom barnekonvensjonen, og derfor er Venstre også kritisk til overvåkning av barn i skolen.

I 2016 fikk Venstre gjennomslag for å slå av overvåkningskameraene ved de videregående skolene i Rogaland i skoletiden. Tidligere har Venstre også fått gjennomslag for det samme i flere av kommunene i Rogaland. Venstre tar personvernet på alvor. Når samfunnet digitaliseres og vi finner nye teknologiske løsninger, fordrer dette også at vi tar personvernet på alvor. Et sterkt personvern er avgjørende både for den enkeltes frihet og for demokratiet. For Venstre er det grunnleggende med et godt personvern og at ingen overvåkes mer enn nødvendig i hverdagen.