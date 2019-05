Ingen grunn til frykt for stråling i skolen

Anne Lise Straube Fjeldså og Gottfried Straube Fjeldså hevder i et innlegg 24. april at stråling fra trådløs teknologi er helseskadelig og at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) ikke har sikre anbefalinger til folk om denne typen stråling.

Det stemmer ikke. Vår klare anbefaling er at folk ikke trenger å bekymre seg for strålingen fra den trådløse teknologien. Den samlede forskningen viser at denne strålingen ikke er skadelig for helsa vår, så lenge den er under grenseverdiene. Dette synet støttes av EUs vitenskapelige komité.

Holder seg til anbefalingene

Kritikken ekteparet Fjeldså kommer med mot oss, skjer i forbindelse med at de skriver om et foreldrepar som er anmeldt av Stavanger kommune for å holde barnet sitt borte fra skolen fordi de frykter strålefare fra den trådløse teknologien der. Vi kan ikke uttale oss om den konkrete saken, men på generelt grunnlag kan vi si at foreldre ikke trenger å holde barna sine hjemme fra skolen på grunn av strålingen, for den er altså ikke helsefarlig. Vi ser at Stavanger kommune forholder seg til anbefalingene våre her; det anbefaler vi alle kommuner å gjøre.

Ekteparet forholder seg dessverre ikke til kunnskapsstatus på strålingsfeltet, men velger å trekke egne konklusjoner uten å vise, eller vite, hva som er vitenskapelig dokumentasjon. Eksempel på det er omtalen deres av en artikkel de hevder kommer fra det verdensledende medisinske tidsskriftet The Lancet. Det stemmer ikke, her har de forvekslet tidsskriftene. Det eneste de to magasinene har til felles er at de har samme eiere. Og artikkelen de viser til er en kommentarartikkel og ikke en forskningsartikkel.

Forfatterne hevder at grenseverdiene for stråling ikke er myntet på biokjemiske effekter. Det er de selvfølgelig – og de tar for seg alle effekter av stråling som det finnes god dokumentasjon for.

Trygt å sende barna på skolen

Ekteparet Fjeldså hevder at vi som fagmyndighet taler med to tunger når vi sier at strålingen fra trådløs teknologi ikke er helsefarlig – samtidig som en felles nordisk erklæring på nettsidene våre sier at man ikke før om noen tiår med sikkerhet kan si hvordan spesielt barn og ungdom vil reagere på den økende elektromagnetiske eksponeringen. Forbeholdet vi tar her er ikke rettet mot trådløst nett i skolen, men mot bruken av din egen mobiltelefon. Ja, vi sier at vi ikke kan konkludere om langtidsvirkninger av mobilbruk, men samtidig sier vi at det ikke er noe som tilsier at det kan være mulige langtidseffekter. Å ta et visst forbehold, er ikke det samme som å drive med dobbeltkommunikasjon.

Oppsummert kan altså foreldre trygt sende barna sine på skoler eller universiteter som bruker trådløs teknologi i undervisningen.