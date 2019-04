Dette gjør de uten å sende ut informasjon. Uten å velge en overgangsordning. Uten å vurdere hvorfor mennesker fortsatt mottar arbeidsavklaringspenger etter mer enn tre år.

I tillegg har de ikke økt overføring til kommunene, som over natten har mottatt 3100 flere søknader om sosialhjelp fordi staten stanset utbetalingen av arbeidsavklaringspenger med umiddelbar virkning.

Dagsavisen skriver at nå er det en økning på 3100 som har søkt om sosialstønad. 3100 personer som hadde håp om å komme seg i arbeid, men som trengte tid for å klare det. Familier som allerede har levd på stramme økonomiske rammer, siden arbeidsavklaringspengene ikke er det samme som full lønnskompensasjon. Arbeidsavklaringsstønaden er verktøyet for at flere skal få tid til å komme tilbake i arbeid etter sykdom og skade. Ansatt og arbeidsgiver samarbeider tett i hele den perioden.

Familier må si nei til barna

Vi vet at det allerede var over 100.000 barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette tallet vil nå endre seg radikalt, og til det verre. Enda flere barn vil oppleve at familien ikke har anledning til å la dem delta på aktiviteter sammen med venner. Familier som må si nei til barna når de ønsker å reise på ferie, slik de fleste andre gjør. Barn som opplever at familien må selge hytta som de elsker å være på, ellers får ikke familien sosialstønad.

Arbeidsavklaringspenger er en folketrygdytelse som blir finansiert av staten, mens økonomisk sosialhjelp utbetales av kommunene. AAP er basert på inntekten, mens sosialstønad kun er nødhjelp, og betyr radikal nedgang i inntekt.

Staten rydder altså unna AAP-utgifter ved å sende regningen til kommunene som har rett og plikt på å betale sosialstønad. Heldigvis at dette sikkerhetsnettet fortsatt finnes, og at kommunene har plikt på å hjelpe. Men kravene for å få sosialstønad er strenge, og mange familier må gå gjennom hele den økonomiske situasjonen, og antakelig selge bil og hytte. Dette må de ikke når de mottar arbeidsavklaringspenger, fordi de har som mål å bli friske, og klare å finansiere både bil, hytte og bolig.

Rammer de mest sårbare

Men nå har mange opplevd bråstopp i utbetalingen fra Nav, uten varsel, og uten at de er ferdig behandlet, for så å måtte søke om sosialhjelp i kommunen med helt andre vilkår for økonomisk hjelp. Folk blir ikke friskere av denne behandlingen. Bare mer frustrerte og fortvilet. Og det rammer de mest sårbare.