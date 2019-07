Spill for galleriet fra Sandnes Ap

«Usympatisk å snu Hundvåg-bommen» er overskriften i Annelin Tangen (Ap) sitt innlegg i Aftenbladet 31. juli. Vi er nå sannelig ikke sikre på om det ikke er mer usympatisk det spillet som Sandnes Ap driver med, med ordfører Stanley Wirak i spissen.

I 2015 bad vi også om at det skulle ses på om andre bydeler kom urimelig skjevt ut. I årene etterpå så er dette vedtatt ytterligere tre ganger i Stavanger bystyre, siste gangen enstemmig.

Den gangen gav vi uttrykk for at vi hadde forståelse for at det hadde vært harde forhandlinger i fylket for å få til en enighet om bompakken. I disse forhandlingene var det Ap som sto hardest på, med Tom Tvedt og Stanley Wirak i spissen. Da vi vedtok å snu innkrevingsretningen på Bybrua første gang i august 2015, uttalte Ap’s Tom Tvedt at de ville trekke seg fra hele avtalen hvis Hilde Karlsen og Egil Olsen fikk flyttet så mye som et komma i avtalen.

Veto

Dette var et veto, og dermed fikk vi ikke gjennomslag for dette i fylket i 2015. Nå prøver Wirak seg med samme type veto i styringsgruppen. Men nå legger han altså bommen på Bybrua i potten mot at han får fjernet rushtidsavgiften. Vi registrerer at Annelin Tangen gjentar dette vetoet i sitt innlegg. Er det virkelig slik Sandnes Ap mener at vi skal drive forhandlinger? Det bør vises snev forhandlingsvilje.

Hvorfor Tangen synes det er lite sympatisk at vi i Stavanger Høyre ikke synes det er riktig at Hundvåg skal ta en så urimelig stor belastning, sier hun lite om i sitt innlegg. Hun hevder at resten av innbyggerne i de fire kommunene har samme utfordringer. Hvor hun har dette fra, sier hun også lite om. Det er imidlertid godt dokumentert at ingen andre bydeler opplever den samme belastningen som Hundvåg. Vi i Stavanger Høyre er dessuten åpne for at hvis det er andre med samme utfordringer som Hundvåg så må vi finne løsninger for disse også.

Vi registrerer også at Tangen mener å ha inngående kunnskap om hva Stavanger Høyre kommer til å foreslå i Bystyret 19. august. Hun er ikke i nærheten!

Bommen skal snus!

Hovedtrekkene i forslaget vil være at vi vil fastholde at innkrevingsretningen på Bybrua skal snus. Vi vil halvere rushtidsavgiften, og perioden med rushtid på ettermiddagen skal reduseres med en halvtime. Vi vil innføre halv takst på elbiler når andelen av elbiler har nådd 20 prosent og vi vil hjelpe familier med lav betalingsevne.

Her er det ingen som er sin egen lykkes smed, Tangen. Det som er virkelig usympatisk, er det spillet Wirak holder på med i styringsgruppen. Så i stedet for å kalle andre usympatiske så er det bare å be din egen ordfører om å sette seg til forhandlingsbordet og forhandle seg fram til en mer rettferdig løsning for alle.

Besynderlig

Det er besynderlig at det er Sandnes Ap som mener noe om bommen på Bybrua. Hvis Wirak har fått mandat fra Stavanger Ap til å holde Hundvågs befolkning som «gisler» for rushtidsavgiften, så skylder Stavanger Ap Hundvågs befolkning en avklaring om dette i god tid før valget 9. september.

Så til slutt, ingen må være et sekund i tvil: vi i Hundvåg bydel kommer ikke til å gi oss før vi har en løsning på plass. Vi skal ta vår del av regningen, men vi aksepterer ikke at Hundvåg får en urimelig stor belastning. Vi skal ha rettferdighet og vi skal ha en løsning på dette. Vi gir oss ikke før bommen på Bybrua er snudd!