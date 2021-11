Er aldersgrenser moralsk panikk?

DEBATT: Barnevakten har advart mot den voldelige tv-serien «Squid Game» og opplyst foreldre om at den anbefalte aldersgrensen fra produsenten er 16 år. Dette kaller forfatter Audhild Skoglund for moralsk panikk, i et innlegg i Stavanger Aftenblad.

Skuespillerne (f.v.) Park Hae-soo, Lee Jung-jae og Jung Ho-yeon i en scene fra «Squid Game».

Debattinnlegg

Sjur Jansen Redaktør for barnevakten.no

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Vi er enige med Skoglund i at barn som ser medievold, ikke straks går ut og dreper noen i skolegården. Men det er ikke derfor strømmeselskapene utstyrer sine produksjoner med anbefalte aldersgrenser. Det er heller ikke derfor vi har aldersgrenser på kino. Og det er ikke derfor FN har engasjert seg med egne avsnitt i Barnekonvensjonen om retten til beskyttelse mot skadelig innhold.

Barn må få være barn

Det handler derimot om at barn skal få lov til å være barn. De skal slippe å se scener der folk skytes i hodet eller der man driver organhøsting eller viser krabbespiste lik. Anbefalte aldersgrenser handler om å redusere risiko for at barn kan ta skade, de skal slippe å få mareritt eller begynne å tenke for mye på voksne problemstillinger som gjør dem engstelige. Aldersgrenser reduserer også risikoen for at barn blir skremt der og da av scenene.

Svært mange land har ordninger med aldersgrenser, det er for å beskytte barn. I Norge har vi blant annet bildeprogramloven. Barnevakten mener det er riktig av oss å være raskt ute med informasjon til foreldre når vi ser mediefenomener som «Squid Game» blir sett og delt i rekordstort tempo.

Men hva skal man med anbefalte aldersgrenser som hjelp hvis noe annet enn fri flyt er moralsk panikk? Er det bare positivt at elleveåringer ser personer bli likvidert så blodspruten står ut av bryst og rygg – så lenge barna ikke responderer med å gå ut og skyte naboen? Bør foreldre skru av barnemodus i strømmetjenestene og la barna boltre seg fritt i filmer med aldersgrense 18 år?

Reduser skaderisiko

Barnevakten mener det ikke er moralsk panikk å ta grep som reduserer risikoen for skade. Det er heller motsatt. Det er foreldrenes oppgave å redusere risiko, enten barnet skal ut i biltrafikk eller skal benytte strømmetjenester.

Dernest har myndighetene et ansvar, og det er derfor Stortinget sørget for at det ble innført retningslinjer for hva som kan vises på elevskjermer, for eksempel. Men Norge er ikke helt i mål med å følge opp barnekonvensjonen, derfor utfordret vi nylig regjeringen til å fortsette arbeidet.

Barnevakten anmelder filmer og spill slik at det skal være lettere for foreldre å orientere seg. Forrige uke løftet vi frem filmtips til halloween, det er eksempler på skumle filmer som har fått aldersgrenser mellom sju og elleve år.

Men velger du som forelder å følge aldersgrensene, må du altså regne med å bli omtalt som moralens vokter eller å ha moralsk panikk. Vi vil heller kalle det å være bevisst sin foreldrerolle.

Men hva skal man med anbefalte aldersgrenser som hjelp hvis noe annet enn fri flyt er moralsk panikk?