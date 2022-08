Strømkrisen – vil ikke historien bare gjenta seg?

DEBATT: La de i nord kose seg med billig strøm, og så får myndighetene heller finne andre måter å få prisen ned her i sør.

Rune Bødalen unner Nord-Norge den billige strømmen.

Debattinnlegg

Rune Bødalen Stavanger

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det er vel ting som tyder på at politikerne ikke forsto konsekvensene av å bygge strømkabler til utlandet?

Hvis jeg husker rett, så ble det sagt at prisen ikke kom prisen til å stige noe nevneverdig. Fasiten viser nå noe helt annet. Og det er vel et par partier som har vært voksne nok til å innrømme at de tok feil?

Nord og sør

Det har vært skrevet spalte opp og spalte ned om dette med at det går et skille i landet mellom de i sør som har dyr strøm, og de lenger nord som har billig strøm – og om hvor urettferdig dette er.

Jeg bor selv i sør. Kravene om å øke overføringskapasiteten har kommet fra både politikere, næringsliv og privat. Spørsmålet mitt er som følger: Hvis overføringskapasiteten mellom landsdelene får nok kapasitet, har vi noen garanti for at ikke all overkapasiteten lenger nord bare vil gå rett til utlandet, og at vi i sør dermed ikke får noe billigere strøm?

I mitt ufaglærte hode tenker jeg at denne overskuddskapasiteten er en dråpe i havet i forhold til det behovet som er i utlandet. Jeg tror resultatet blir at de i nord får samme priser som oss i sør, og da er vi i sør like langt.

I Nord-Norge har de tross alt

andre høyere driftskostnader

enn oss i sør, blant annet

kostnader til frakt.

Les også Hilde Øvrebekk: «Nord-Norge kan ikke melde seg ut»

Distriktspolitikk

Ville det ikke være perfekt distriktspolitikk å la de lenger nord ha denne fordelen? Støtte til næringslivet som distriktspolitikk har jo blitt mye vanskeligere med EØS-avtalen. Er det riktig av oss i sør å kreve at de lenger nord skal ha samme strømpris som oss, for hvis ikke er det urettferdig? De har tross alt andre høyere driftskostnader enn oss i sør, blant annet kostnader til frakt.

Jeg tenker at historien kanskje kommer til å gjenta seg? Politikerne sier at får vi opp kapasiteten, vil prisene i sør går ned, – og så viser historien at så ikke skjer.

Har politikerne noe troverdighet igjen når det kommer til å uttale seg om strømpriser? La de i nord kose seg med billig strøm, og så får myndighetene heller finne andre måter å få prisen ned her i sør.