Eierkommunene bør kreve ekstraordinært utbytte fra Lyse!

DEBATT: Lyse selger strøm til ågerpriser mens eierne avspises med smuler. Sover politikerne våre?

Selv om resultatet øker med hele 1 800 000 millioner kroner, får eierkommunene bare knappe 20 millioner kroner mer i utbytte.

Sjur Elling Hana Sandnes

2021 ga Lysekonsernet helt ekstreme og overskudd. Utrolige 2 137 000 millioner kroner ble resultatet, noe som er nesten 1 800 000 millioner kroner mer enn det som kan betraktes som normalt for konsernet. Det høye overskuddet skyldes nok i all hovedsak at Lyse har solgt strøm til bedrifter og menigmann, til det vi bør kunne kalle ågerpriser. Produksjonskostnadene for Lyse er ikke endret, men salgsprisene har skutt i været som en rakett.

Eventyrmargin og superprofitt

Resultatet er eventyrmarginer og superprofitt – da dessverre på næringslivets, din og min bekostning. Trass dette enorme overskuddet, er det bare smuler som ender opp hos eierne, som er våre lokale kommuner. I lys av dette ekstraordinært store overskuddet, forundrer det meg at konsernet, med styret i spissen, klarer å forlede generalforsamlingen til å bli avspist med utbyttesmuler. Selv om resultatet øker med hele 1 800 000 millioner kroner, får eierkommunene bare knappe 20 millioner kroner mer i utbytte. Den offisielle argumentasjonen til administrasjonen i Lyse, er det beste er å «jevne ut overskuddene over tid».

Den reelle grunnen er nok mer at de mener at det er best for kommunene å ha disse pengene «på bok» hos Lyse. Det finnes etter mitt syn ingen rimelighet i at Lyse skal sitte på dette store ekstra beløpet over tid. Jeg tror at pengene kan anvendes mye bedre, om de i sin helhet betales ut til eierkommunene. Dette fordi overskuddet da kan gå til å bedre de kommunale tjenestene i våre lokale kommuner. Videre kan de brukes til andre investeringer, som kan gi gode tjenester og opplevelser i kommunene.

Sponser Lyse-tap

Jeg mener at Lyse sin generalforsamling, altså våre kommunale politikere, må instruerer styret i Lyse om at ekstrapengene skal utbetales som ekstraordinært utbytte til eier kommunene. Det må ikke være slik som nå, at pengene blir værende i Lyse sin kasse, for å kryssubsidiere andre – mer eller mindre risikofylte investeringer. Skulle det være slik at kommunene ikke har bruk for pengene, er det mer riktig å betale tilbake det som er «over normalt overskudd» til oss strømkunder. Det er tross alt vi som har betalt ågerpriser for strømmen.

