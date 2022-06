Mangler tydeligvis argumenter om økologisk mat

Debattinnlegg

Mathias Renberg Sentralstyremedlem i FpU

DEBATT: Jeg må si jeg ble litt overrasket da jeg leste Jeanette Jacobsens innlegg i debatten om økologisk mat. Frem til hennes innlegg har debatten vært sivilisert og basert på fakta. I mangel på argumenter tyr hun til utdaterte hersketeknikker for å undergrave mine poeng. Hun gjør et vesentlig poeng av at jeg er 21 år gammel, og hun trekker inn min tidligere arbeidsgiver, hvor jeg har jobbet som logistikkmedarbeider, for å undergrave mine seriøse, forskningsbaserte argumenter.

Det er ganske avslørende, for når hun må ty til hersketeknikker, har hun ikke flere saklige argumenter. Artiklene hun henviser til beviser mitt poeng: Det finnes ingen seriøs forskning som viser kausalitet mellom økologisk mat og bedre helse eller miljø. Å henvise til enkeltartikler som viser korrelasjon er ikke det samme som å vise til metastudier som viser kausalitet. Det finnes nemlig ikke studier som viser slik sammenheng.

Å henvise til en bondegård kalt Singing Frogs Farm som argument for at det skal være mulig å brødfø hele jordens befolkning på økologisk mat, er i beste fall naivt når det finnes seriøs forskning som viser det motsatte. De som vil spise økologisk mat, får betale for det selv, det skal ikke subsidieres av alle oss andre.

Og så bør voksne folk holde seg for gode til å bruke hersketeknikker. Er du tom for argumenter, bør du la være å skrive.