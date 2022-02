Det skjer mye bra i verden også

DEBATT: Jeg mener det er viktig å holde motet og håpet oppe.

– Malariavaskinen kan redde 40.000-80.000 barn hvert år, skriver Arnhild Smith-Øvland.

Arnhild Smith-Øvland Stavanger

Da jeg for noen uker siden leste om «Fem av verdens glemte kriser», fikk jeg en assosiasjon til det motsatte, fordi jeg kom på det Bård Vegar Solhjell i Norad sa i et intervju på P2 30. desember. Da fortalte han om fem store og positive fremskritt.

1. Malariavaksine. Malaria tar livet av over 400.000 mennesker hvert år. Nå er en malariavaksine utviklet. Den kan redde 40.000-80.000 barn hvert år.

I Bistandsaktuelt står bl.a. følgende om landet Malawi: – 30 prosent av de som oppsøker helseklinikker eller sykehus i landet har malaria. Vaksineringen vil redusere dødeligheten blant barn, og vil redusere utgiftene myndighetene har på kjøp av medisiner. Det er en stor vitenskapelig bragd at en rimelig effektiv vaksine mot malaria nå omsider er godkjent etter utprøving i afrikanske land, sier Fife til Bistandsaktuelt.

2. Digitalisering. Solhjell fortalte i radioprogrammet at en bra ting som har skjedd etter at vi fikk korona, var at det nå er kommet et digitalt bibliotek, og det har blitt en gigantsuksess på flere områder.

På Norad står følgende: – Norsk initiativ sørger for gratis digitale leseressurser på 150 språk! Det står også følgende: Den digitale plattformen «Free Learning» vil også ha langsiktig verdi som en innholdsrik kilde til lese- og læringsressurser på språk barn i mange utviklingsland behersker.

3. Avtale mot avskoging. På regnskog.no står dette: – I forbindelse med COP26 ble det presentert en erklæring der myndighetene i til sammen 130 land – inklusive flere av verdens største økonomier og landene som huser klodens største regnskoger – forpliktet seg til å stanse all avskoging av regnskog innen 2030. Som en del av erklæringen skal rike land og private givere gi 19.2 milliarder dollar til kampen for regnskogbevaring i løpet av de neste fem årene.

Dette skal støtte tiltak i utviklingsland for blant annet å gjenopprette utarmede landområder, håndtere skogbranner og støtte rettighetene til urbefolkninger.

Artene i skogen er viktig som grunnlag for både mat, medisiner og materialer. Regnskogene gir livsgrunnlag til millioner av mennesker. De har dessuten stor betydning for klimaet på jorda.

4. Kontantytelser. Dette er en viktig innsats mot ekstrem fattigdom. Nå er det heldigvis flere land som har fått kontantytelser, og på den måte et «sikkerhetsnett». Bistandsaktuelt skriver: – Antall kontantstøtteordninger har nesten doblet seg på verdensbasis siden pandemien brøt ut, og andelen mennesker i verden som er dekket, økte med hele 240 prosent. Det er et historisk høyt nivå. Mer enn 1400 nye sosialstøtteordninger har blitt innført, og en tredjedel av disse var kontantstøtteordninger som nådde litt over en milliard mennesker, ifølge forskning fra Verdensbanken på 250 land og områder.

5. Soldatfluen. Dette lille insektet lever av matavfall (organisk søppel). Norad støtter en forskningsinstitusjon i Kenya, og den har vist hvordan vi kan bruke det som var søppel til ressurs. Larvene spiser mye og vokser veldig fort. Et gram egg fra sort soldatflue kan bli til 2,6 kilo protein på tre uker! Soldatfluelarvene kan omdanne organisk materiale til protein og fett av høy kvalitet og derfor passer de veldig godt i landbruket, fordi husdyr kan spise den igjen. Dermed forbedres landbruket i flere fattige land. Nå «produseres» det også soldatfluer i Norge.

Det kan godt være at ikke alle planene og ønskene jeg har skrevet om her blir slik i virkeligheten som tanken var, og det er jo mye i verden som kunne vært bedre. Likevel mener jeg det er viktig å holde motet oppe, og også håpet – det er mye bra som skjer i verden også – og det er godt å bli klar over det.