Fjerne kristelig og beholde folkeparti?

DEBATT: Olaug Bollestad er nyvalgt leder i KrF. Hva nå? Partiet var nære på å ryke ut av stortingssalen etter valget i september, og sitter igjen med med tre representanter etter nedadgående glideflukt gjennom mange år.

– Kanskje kan KrF erstatte partinavnet med et trosnøytralt navn? spør Erling S. Kielland. Her Olaug Bollestad fra landsmøtet, der hun ble valgt til ny leder av KrF.

Erling Sømme Kielland Randaberg

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

I mediene går en debatt om årsaker til partiets bratte nedtur mot sperregrense og fare for å forsvinne som et parti med innflytelse i norsk politikk. Hvordan og hvorfor er det blitt det slik? Forklaringene har vært mange i mediene etter stortingsvalget.

Jeg tror det kan være interessant å lytte til hva enkelte med koblinger inn mot partiet mener. F.eks. fra Vårt Land sin tidligere redaktør Åshild Mathisen, som i boken «Ingen søndagsskole» analyserte den historiske utviklingen i partiet.

Hun skrev bl.a. dette før valget:

«Jeg tror KrF ryker ut av Stortinget, enten nå eller i neste valg. Det at man står fast på sine konservative røtter, og ikke klarer å inkludere kirken slik den er nå, det er dødens posisjon for KrF.» Mathisen fortsatte med å kritisere partiet for å vende ryggen til det store flertallet «folkekirkekristne» – og ansiktet mot det kirkekonservative og etter hvert forvitrende grunnfjellet blant partiets kjernevelgere på Sør– og Vestlandet. En stor feil mente hun.

Fra et kristent kirkesamfunn kom nylig et annet kritisk meningsinnlegg, signert generalsekretæren i Det Norske Baptistforbund Bjørn Bjørnø? Han mente nordmenn flest har definert seg som «kristne» siden reformasjonen. Men dette er nå i ferd med å endre seg i folkeopinionen. «Spørsmålet er hvor mye tro og kristne verdier som preger Norge i dag. Er Norge et kristent eller sekulært land», skrev Bjørnø. (Sekulært her: En utvikling hvor kirken har mistet sin betydning for mange i samfunnet.)

Underkommunisert

Jeg verdsetter KrF sine hjertesaker: Eldreomsorg – familienes valgfrihet – menneskeverd gjennom hele livet – internasjonal rettferdighet. På partiets hjemmesider utdypes dette. Kristen kulturarv er viktig. Men også: «Beskytte den enkeltes tros og livssynsfrihet og respektere de ulike tros og livssynenes egenart og rett til selvbestemmelse.» En god og inkluderende målsetting med vid betydning – men etter min mening underkommunisert – og som bør komme mye tydeliger frem i partiprofilen. Og bidra til nedsmelting av mange velgeres oppfatning av KrF. Et parti (mest) for «kristenfolket».

I et intervju i tv nylig oppfattet jeg at Olaug Bollestad ønsker å flytte «merkelapper» knyttet til partiets politikk.

Norsk Folkeparti?

Kanskje kan KrF starte med partinavnet? Erstatte det med et trosnøytralt. Fjerne kristelig og beholde folkeparti? Eller Norsk Folkeparti? Eller et annet forledd som gjenspeiler partiets hjertesaker og profil?

Jeg verdsetter KrF sine hjertesaker.