«NRK tar en for Norge»

DEBATT: Solveig G. Sandelson skrev 29. juli kommentaren «Ta ein for humoren, NRK», og siden hun argumenterer mer rasjonelt enn en rekke mannlige synsere i Oslo om «Japanese Ramm show», føler jeg at det kan være nyttig å gi et svar her i Aftenbladet.

«Når det kommer til rasisme, opplever jeg en konstant dobbeltmoral fra det norske samfunnet», skriver Uma Feed Tjelta. Foto: Lars Idar Waage

Debattinnlegg

Uma Feed Tjelta Oslo

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Jeg mener at ved å fremme fjerningen av sketsjen som det viktigste i saken, avsporer Sandelson debatten. Hun snakker om at NRK må «ta ein for humoren». Dei burde vel la episodane stå, og tola debatten som kanskje ville koma. Tola at ettertida såg på det som eit kanskje nokså lite sympatisk bilde på vår tid. Tola negative reaksjonar. Viss nå det hadde blitt tilfelle.»

Hvor lenge?

Mitt spørsmål til Sandelson er: Hvor lenge skal vi fortsette å være i denne øvelsen? Når synes du det er greit å sette en strek under svaret og kalle det historie og si at nå har vi lært? At fra nå av skal slike ting ikke skje. Fra nå av må personene bak slike hendelser måtte tåle og ta konsekvensene!

Vi i Norge mangler et ekte oppgjør med rasisme.

Min agenda og mitt poeng er å løfte frem det Sandelson later å sette i andre rekke, rasismen. Hvorfor er det slik? Hvorfor ser jeg rasisme og Sandelson ytringer? Eller iscenesettelsen som hun kaller det: «Men det viktigaste, syns eg, det absolutt viktigaste, er å verna om den iscenesatte humoren. Verna om det som er satt på spissen, tatt ut av kvardagen».

Opplevd masse rasisme

Når det kommer til rasisme, opplever jeg en konstant dobbeltmoral fra det norske samfunnet. Den stopper ikke med ukjente, den strekker seg også langt inn i venne-, familie- og bekjent-forhold. Jeg som utenlandsadoptert har opplevd masse rasisme. Det har vært to drap på «sånne som meg». Allikevel får «sånne som meg» servert «det gjelder ikke sånne som deg, du er jo norsk». Men hva når «sånne som meg» altså norske, er blitt drept? Hva mer er det da igjen enn farge og trekk?

Dobbeltmoralen blir også ganske trøblete for meg nettopp fordi mitt første møte med rasismen i samfunnet er rasisme av denne karakter; stereotypier, etterligning/etteraping og tradisjoner som er satt på spissen. Det samme som Nicolai Ramm tok utgangspunkt i, i sin sketsj. Ting som Sandelson tydelig ser på som « iscenesatte humoren … tatt ut av kvardagen» Det er ikke iscenesatt humor for meg, det er en hverdag preget av rasisme. En hverdag fult av de samme argumentene som blir brukt i denne saken. «Jeg bare tullet. Tåler du ikke en spøk?» Jeg vil si «Ta en for Norge, NRK!»

Kunne ha unnskyldt

For NRK kunne desidert ha gått lengre. De kunne ha unnskyldt sin fantastisk dårlige timet sketsj. De kunne gått så langt at de sa at urett som ikke rammer en selv, er vanskelig å ta inn. De kunne sagt at de absolutt hadde alle forutsetninger for å lære. De kunne ha lært av den verdensomspennende hashtagen #StopAsianHate.

Den som startet etter at den globale hat-bølgen som følge av korona-situasjonen var et faktum. Hatbølgen hvor verden var vitne til flere drap, grov vold og hatkriminalitet av ulik strafferettslig karakter. De kunne ha lært av de mange unge norsk-asiatiske som i vår hevet sine røster i offentligheten.

De som modig fortalte om sine opplevelser med rasisme her til lands. Bølgen som etablerte, for folk flest, at mennesker med asiatisk utseende har vært en skjult gruppe som har opplevd og stadig opplever rasisme her til lands. Men gjorde de det? Nei. Ble det uttalt fra NRK sin side noe som helst om rasisme? Nei. Det som skjedde var å trekke inn «native witness». Profilerte mennesker med asiatisk utseende som uttalte seg at de ikke ble «krenket» av sketsjen.

Egenntlige debatten er kuppet

Voila minoritetene er uenige, noen er for, noen er imot og den egentlige debatten om rasisme er kuppet. Kjør krenket/såret/ hårsår. Kjør «ytringsfrihet». Kjør, «det problematiske med avpublisering».

Vi i Norge mangler et ekte oppgjør med rasisme. Og det faktum at det norske samfunnet fortrenger og dermed ikke vil snakke om rasisme i Norge i dag, er nettopp det denne saken et bevis på.